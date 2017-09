Lípou běhaly stovky mladých. Neděle se nesla ve znamení Běhu Českou Lípou

Česká Lípa – Popularizovat sport mezi mládeží má za cíl před šesti lety obnovená tradice Běhu Českou Lípou.

Závodníci byli rozdělení do kategorií podle věku. Nechyběly ani nepříjemné pády.Foto: Deník / Jelínek Jiří

Slzy vyčerpání i radosti, smích a bouřlivé povzbuzování provázely nedělní Běh Českou Lípou. Soutěžili jak jednotlivci, tak jejich pomyslné stáje - českolipské základní školy a školky. Tradice výročního závodu sahá až do sedmdesátých let minulého století. Na přelomu milénia „běhy“ náhle přestaly. Polozapomenutou tradici před šesti lety obnovil českolipský DJ, moderátor a zvukař Petr Němec. „Je to i tak trochu nábor na běhání,“ směje se Němec, sám nadšený sportovec.

DVOUMĚSÍČNÍ ZÁVODNICE

Nedělní program začal vystoupením místní taneční skupiny Tutti Frutti, jejíž členové se rádi nechali přemluvit k rozběhu závodu. Pak nastoupili ti nejmenší na svou padesátimetrovou trasu. S věkem se vzdálenost do cíle prodlužovala. Nejmladší účastnici byly dva měsíce. Trasu dívka absolvovala, podobně jako další nejmladší účastníci v náruči rodiče, ale starší děti už takové úlevy neměly. „Tatínku, na zem!“ vytýká Petr Němec z moderátorského stanoviště otci, který svého zhruba tříletého syna poponáší před ostatní závodníky.

Ne nadarmo si přítomná zdravotnice předstřihávala náplasti. Dravé závody provázely občasné pády a slzičky. „Nic si z toho nedělej zlatíčko,“ utěšuje v cíli maminka svou dceru, zatímco jí utírá tváře. „I to k závodům patří,“ podotýká Němec. Sladké odměny se za svůj výkon dočkali v cíli úplně všichni. První tři závodníci v každé kategorii pak dostali náležitou medaili. Zvláštní poháry za pár týdnů obdrží i školy a školky, ze kterých byli ti nejlépe umístění závodníci. „Někde už jich mají docela dost,“ poznamenává Petr Němec.