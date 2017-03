Louky u Ploučnice by mohlo spásat stádo divokých koní

Ralsko - Zvířata by měla přirozeně udržovat nivy v přírodní památce.

V Milovicích se divokým koním daří. V únoru se tam narodila první letošní hříbata.Foto: Michal Kopping

Bývalé vojenské prostory v okolí Ralska na Českolipsku se v některých místech mění v prérie z westernových filmů. Pasou se zde zubři, sem tam tady zahlédnete vlka a nyní by se tu mohli zabydlet divocí koně.

V Ralsku by to tak brzy mohlo vypadat jako v Milovicích u Benátek nad Jizerou, kde se divocí koně pasou už dva roky. Koně jsou totiž levný způsob, jak pečovat o louky v přírodní památce.

„Již delší dobu jsme přemýšleli, jak pozemky v Přírodní památce Meandry Ploučnice u Mimoně využít. Hlavně pracovníci životního prostředí měli strach, jak budeme pozemky ošetřovat. Tehdy přišla vize o divokých koních. Nebyl to náš nápad, ale líbil se nám. Myslím, že je to přitažlivé i pro cestovní ruch," říká Miroslav Tita, starosta města Ralsko, které s Vojenskými lesy ČR vlastní pozemky na místě, kde by stádo mělo být.

Za projektem stojí obecně prospěšná společnost Česká krajina, která před dvěma lety rozjela pastevní rezervaci v Milovicích. Myšlenku podporuje také Liberecký kraj, který má od minulého roku povinnost zajistit péči o přírodní památky Meandry Ploučnice a forma přirozené pastvy může být ideálním řešením.

Kosení je nákladné

„V Plánu péče o přírodní památky je naplánována údržba příslušné části nivy řeky Ploučnice kosením, případně pastvou hospodářských zvířat. Pro tuto lokalitu je kosení ročně velmi nákladné. Pastva divokých koní je mnohem vhodnější, efektivnější a levnější. Není potřeba je ustájit přes zimu, nedokrmují se, nepotřebují preventivní veterinární péči. Přidanou hodnotou je zvýšení atraktivity tohoto území pro jeho návštěvníky," říká Jiří Löffelmann, radní kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Celý proces je nyní na začátku a bude to ještě běh na dlouhou trať. „Projekt musí projít schvalovacími procesy. Česká krajina společně s Libereckým krajem zahájí kroky, aby se mohlo požádat o dotaci, a také se v nejbližší době vyrazíme podívat do Milovic, abychom zjistili, jak to celé funguje tam," dodává Löffelmann.

Koním se daří

Divokým koním se v Milovicích daří. V chladných únorových dnech se tam narodila první letošní hříbata. I když ne náhodou. Do přirozeného běhu přírody tentokrát zasáhl člověk. „Kvůli dodržení termínů dotace nemohl hřebec přijet ke stádu se zpožděním několika měsíců, aby porody vyšly na jarní měsíce," uvedl ředitel ochranářské organizace Česká krajina Dalibor Dostál.

Liberecký kraj divokou zvěř k pasení pozemků již využívá v chráněném území v Lukášově, kde se pase stádo ovcí. Krajský úřad louku tímto způsobem udržuje od minulého roku poprvé. Území mezi Libercem a Jabloncem bylo přírodní památkou vyhlášeno již v roce 1948 z důvodu masového výskytu šafránu Heuffelova. Jeho květy lákají počátkem jara množství návštěvníků a fotografů přírody.