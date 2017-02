Majitele Kounicova domu čekají sankce

Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Majitele chátrajícího domu v centru České Lípy čeká kvůli nečinnosti pokuta.

S koncem loňského roku vypršel termín výzvy pro majitele památkově chráněného Kounicova domu, kdy mu bylo stavebním úřadem v České Lípě uloženo provést konkrétní práce vedoucí k zajištění stavby a její záchraně. Minulý týden provedli pracovníci úřadu společně za účasti památkářů a zástupce majitele objektu kontrolní den přímo v historickém Kounicově domě.

„Výsledek je nula. Nejenže majitel objektu doslova stéblo nezkřížil, což omlouvá neukončeným řízením s pojišťovnou, ale soudím, že ani nemá zájem stav budovy změnit. Soudím z toho, že v čase, který uplynul od požáru či výzvy, nekoná ani na přípravách, tedy tak, aby po vyplacení pojistky mohl ihned začít s nařízenými pracemi," říká starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že nyní bude uložena sankce.

„Nečinnost majitele je pro mne víc než jasný signál toho, že nemá zájem na záchraně domu, který léta obýval a z jehož pronájmu profitoval. Sankce musí být uložena. Nebyly naplněny uložené povinnosti a je třeba razantně sdělovat, že kdo neplní, platí," pokračuje starostka.

Kounicův dům vyhořel už v květnu 2015 a od té doby na rohu Berkovy a Zámecké ulice tiše chátrá. Jeho majitelem je zapsaný spolek Sdružení sportovních svazů České republiky, který médiím zatím žádná vyjádření neposkytuje. „Vzhledem k tomu, že doposud nebyla dořešena pojistná událost, nebudeme podávat žádné informace," říká i nadále Dagmar Nápravníková ze Sdružení sportovních svazů ČR.

Zábor prostranství

Dalším problémem, který denně pociťují někteří lidé procházející, či projíždějící centrem Lípy, je zábor veřejného prostranství ve formě mobilních plotů. Ty mimo jiné znemožňují průjezd Berkovou ulicí. Zejména rezidenti a zásobovací vozy vyjíždějící ze Škroupova náměstí jsou nuceni využívat dříve jednosměrný úsek hlavní třídy Jindřicha z Lipé u kavárny Union.

Zábor provedený hlavně kvůli bezpečnosti chodců majitel městu uhradil jen do konce roku, tudíž je v tuto chvíli již neoprávněný. „Neprůjezdnost Berkovy ulice dlouhodobě komplikuje průjezd městem, proto nyní jednáme o zúžení záboru minimálně tak, aby v jednom směru byla ulice průjezdná. Přesto je zde stále otázka bezpečnosti chodců i aut," pokračuje Romana Žatecká s tím, že odbor dopravy městského úřadu zahájí s majitelem domu správní řízení, na jehož konci může být udělena další sankce.

Prodej

Nabízí se otázka, zdali by chtěl současný majitel objekt odprodat. Podle starostky město obdrželo od sdružení určitou nabídku. Částku však nechce Žatecká blíže specifikovat. „Navržené ceny jsou vzhledem ke stavu objektu z říše snů. Vyzvala jsem majitele k jednání, ale trvám na tom, aby dopis dostal náležitosti nabídky relevantní k projednání. Například aby byla stanovena cena na základě posudku aktuálního stavu objektu," podotýká Žatecká s tím, že otázka případného odkupu bude případně v budoucnu pro zastupitelstvo hodně horkým tématem. Mimo jiné i vzhledem k tomu, že Kounicův dům je zapsanou památkou.

„Stejným postupem si město před lety pořídilo obdobně smutnou ruinu Tilie," uvádí příklad, kdy odkup památkově chráněných zbytků obvodového zdiva mezi Škroupovým a Jeřábkovým náměstím zatím moc dobře nedopadl. Pozůstatky historické zástavby jsou sice staticky zajištěny, zakonzervovány a provizorně zastřešeny, ale stavba jako taková již dávno pozbyla svého původního určení.

Dopadne podobně i Kounicův dům? Případný prodej by mohlo majiteli ulehčit sejmutí památkové ochrany, čímž by se stavba jistě stala atraktivnější pro případného kupce. „Jednání o sejmutí památkové ochrany musí vést vlastník objektu, bohužel nečiní ani to. Je mi smutno, když vidím dům v centru města, který jeho majitele přestal zajímat, protože už na něm nelze vydělat," dodává Romana Žatecká.

Někdejší měšťanský dům známý také jako Kounicův byl dokončen v roce 1771 tehdejšími majiteli panství hrabaty Kounicovými. Na jeho místě stával vrchnostenský pivovar.

Dům byl vybudován jako nové sídlo pro úředníky panství. V dalších obdobích sloužil jako solnice, vojenská nemocnice, celnice, české gymnázium a ve druhé polovině 20. století Svazarm. Současný majitel prostory pronajímal mimo jiné prodejcům levného textilu a restauraci.