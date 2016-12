Města budou utrácet

Česká Lípa - Největší města na Českolipsku, Českou Lípu a Nový Bor, čekají v roce 2017 velké investice. Kvůli tomu budou mít deficitní rozpočty.

Otázka, kde ušetřit a kam naopak poslat v příštím roce finance, byla hlavním tématem posledních jednání zastupitelstev České Lípy a Nového Boru. Rekonstrukce novoborského náměstí a několik větších českolipských investic v řádech desítek milionů. Projekty, kvůli kterým výdaje přesáhnou v obou případech příjmy.

Radnice v Novém Boru bude příští rok hospodařit s příjmy 198,4 miliony korun a výdaji 220,6 milionů korun. Záporné saldo 22,8 milionu korun je způsobené naplánovanou rekonstrukcí náměstí Míru a s tím související výstavbou nového parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy, které má nahradit úbytek parkovacích míst na náměstí.

„Na předchozí etapy obnovy historického středu města, jako byl parčík na náměstí, rekonstrukce Kalinovy ulice nebo lokality před takzvanými Lužickými domky, jsme zvládli našetřit z vlastního rozpočtu. Nyní je ale investice vysoká, proto deficit pokryjeme úvěrem," vysvětluje místostarostka Nového Boru Stanislava Silná s tím, že konečná výše úvěru se bude odvíjet od celkové plánované ceny díla.

Místostarostka, která má v gesci městské finance, dále připomíná, že se schodkovým rozpočtem město hospodařilo i v minulých letech, letos měl rozpočet schodek přes 8,6 milionu korun, v roce 2015 7,5 milionu korun, v roce 2014 9,5 milionu korun a v roce 2013 dokonce 12 milionů korun. „Přesto všechny tyto rozpočty skončily přebytkem," zdůrazňuje Stanislava Silná a dodává, že běžné výdaje města jsou zajištěné.

Rozpočet také počítá mimo jiné s dostavbou kanalizace v Janově a smuteční síně na Lesním hřbitově. „Navýšila se částka na opravy místních komunikací, s pomocí dotace bychom chtěli zahájit I. etapu revitalizace sídliště Husova Jiráskova, plánujeme vybudovat vrt v areálu hasičské zbrojnice jako zdroj vody pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů," doplňuje další investice starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Zkrátka nepřijdou ani sportovní oddíly, nejrůznější zájmové spolky, kluby a pořadatelé kulturních akcí.

Lípa rozbije prasátko

Investiční fond České Lípy se poslední dva roky plní. Město nijak výrazně neinvestovalo a částka ve fondu téměř dvojnásobně narostla na stávajících zhruba 220 milionů korun. V příštím roce započne několik nákladných stavebních projektů, díky kterým jsou na plánované výdaje ve výši 751 milionů, kdežto příjmy města by měly činit 617 milionů. Záporný rozdíl tedy vychází na 134 milionů korun. A krom dílčích příjmů by měl být krytý právě z investičního fondu.

„Poctivě jsme si za dobu našeho vedení šetřili do investičního fondu. Úspory teď zčásti použijeme na krytí potřeb občanů. Potřeb, které oni sami označili ve veřejné anketě jako žádoucí," říká Českolipská starostka Romana Žatecká.

Česká Lípa bude nejvíc investovat do třech projektů. Čtyřicet milionů letos spolkne výstavba kontroverzního bazénu u zimního stadionu. Celkové náklady by se podle místostarosty Juraje Ranince měly následující rok vyšplhat na sedmdesát milionů.

Dalších čtyřicet milionů poputuje do revitalizace sídliště Špičák, kde jsou v plánu nové parkovací plochy a oprava stávajících komunikací a hřišť. Do budoucna město počítá i s úpravami na ostatních sídlištích. „Letos bychom chtěli udělat plán regenerace sídliště Holý vrch a v následujících letech bychom chtěli pokračovat se sídlišti Sever a Lada." říká Juraj Raninec.

Devatenáct milionů by měla stát rekonstrukce zchátralé školky v Dolní Libchavě, na kterou město žádalo o dotaci. „Mám už informace, že by to mělo dopadnout," říká místostarostka Alena Šafránková.

Divadlo

Venkovní bazén a revitalizace sídlišť jsou podle vedení města zařazeny do investic na základě výsledků ankety, která proběhla současně s nedávnými krajskými volbami. Počítá se i s ostatními projekty, které si vysloužily nadpoloviční podporu respondentů, tedy s rekonstrukcí KD Crystal, výstavbou nového divadla a rozšíření sítě cyklostezek. K těmto záměrům v příštím roce proběhnou přípravy projektů a soutěží na jejich řešení.

Oprav by se měly dočkat také některé komunikace ve městě. Již v letošním roce pokračovala oprava chodníků v Sokolské ulici, rekonstrukce by měla následně dojít až ke kavárně Union.

Kromě zmíněné rekonstrukce Školky v Dolní Libchavě by se oprav měla dočkat i další školská zařízení. Dokončen má být pavilon pro autisty na ZŠ Jižní a také by zde měla začít oprava školního atria. Město dokončí sportoviště u ZŠ Sever, kde by se měli dočkat i rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky. Nové sportoviště pak vznikne na Slovance.

Slovo opozice

Opoziční zastupitelé Tomáš Vlček, Petra Procházková a Zdeněk Ježák nesouhlasí se způsobem, jakým jim byl rozpočet předložen. „Vedení město nemělo zájem o pracovní schůzky, v listopadu dokonce nebylo svoláno řádné zastupitelstvo. Rozpočet je podle nás katastrofálně deficitní a objevují se tu položky, se kterými nemůžeme souhlasit a které jsme kritizovali již v minulosti, například bazén u stadionu," říkají opoziční zastupitelé s tím, že rozpočtový výhled do budoucna je konstruován jako pouhý pohled z okna, předpokládá trvalý růst příjmů až do roku 2020 a neřeší potenciální vstup města do nemocnice.