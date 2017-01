Město letos do strážníků investuje více peněz než loni

Česká Lípa - Z rozpočtu města půjde do Městské policie v České Lípě o osm procent více než loni. Za tyto peníze chystají strážníci nakoupit další vybavení.

Městská policie. Ilustrační snímek.Foto: Deník

Mnoho novinek chystá Městská policie (MP) v České Lípě i tento rok, mohou si to dovolit hlavně díky penězům z městského rozpočtu.

„Zastupitelstvo města pro městskou policii schválilo v rozpočtu na letošní rok 25,6 milionu korun, což je o osm procent více než loni," uvedla Romana Žatecká, starostka České Lípy.

V roce 2015 prošla Městská policie v České Lípě razantními změnami, jednou z největších byla změna velitele. Do čela tehdy nastoupil Vladimír Jeník a to v době, kdy se organizace potýkala s rozvratem kolektivu a otevřeným sporem s vedením radnice. „Cením si toho, že teď máme dobré vztahy a že jsme se vypořádali s vlnou negativismu. Práce strážníků si vážím, není to jednoduché být denně v ulicích v tomto počasí," dodala starostka.

Kromě vztahů byl problém i v personálním obsazení. Oproti situaci například v Doksech, kde na celé město dohlíží jen dva strážníci a bylo by jich potřeba alespoň pět, je na tom Česká Lípa podstatně lépe. „Co se týče personální situace, mělo by nás zde být celkem 36, ale je nás 32. Doufám, že v tomto roce alespoň dvě ze čtyř volných míst obsadíme," uvedl Vladimír Jeník, velitel strážníků.

Zbraně, auta, kamery

Z peněz, které letos radní pro městkou policii uvolnili, chystají strážníci hned několik novinek. Největším oříškem však bude výměna zbraní.

„Nemůžeme usnout na vavřínech, je potřeba naše vybavení modernizovat. Současné vybavení pochází z 90. let, proto bychom chtěli buď tento rok, nebo začátkem příštího roku obnovit celý zbrojní arsenál," říká velitel strážníků.

Není to jediná investice, která se chystá. „Dále bychom chtěli letos další dva kamerové body a nový automobil," doplnil Jeník.

V České Lípě se také již druhým rokem mluví o koupi radaru na měření rychlosti. Tu však zatím zastupitelé města posunuli. Může za to také sněmovna, kde poslanci řeší, zdali mohou strážníci měřit rychlost a pokutovat za ni.

Velitel Jeník má však jasný důvod, proč mít radar. „Proč jsme vůbec začali o radaru uvažovat? Jsou zde komunikace, na kterých je nejvyšší povolená rychlost třicet kilometrů v hodině. Když požádáme státní policii, aby měřila rychlost, často říkají, že nemají prostředky na to, aby měřili ve městě. Navíc se zaměřuje především na místa, kde došlo k vážným dopravním nehodám," říká velitel českolipské městské policie Vladimír Jeník s tím, že chtějí působit především preventivně a měření provádět zejména u škol a v užším centru města.