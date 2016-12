Město Nový Bor zvýší poplatky za odpad

Nový Bor - Zastupitelé Nového Boru rozhodli o navýšení místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jeho výše se od 1. ledna 2017 zvedne po deseti letech o sto korun na osobu, tedy z dosavadních 500 na 600 korun ročně.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

K tomuto kroku zastupitelé přistoupili proto, aby se snížila suma, kterou za odpadové hospodářství musí město každý rok doplácet.

„Jen loni byly náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 6,46 milionu korun, tedy o téměř milion a půl korun více než rok předtím. Na poplatcích jsme přitom vybrali ani ne dvě třetiny, zbytek musíme doplácet z rozpočtu města," vysvětluje místostarostka Stanislava Silná, která má v gesci finance města.

MOTIVAČNÍ PROGRAM

Poplatek se skládá z pevné částky 250 korun, která je stanovená zákonem. Zbývající část zohledňuje skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Její maximální výše je 750 korun. Obec si tak může účtovat za odpady až tisíc korun ročně. „Tak vysoko jsme jít nechtěli, respektujeme určitou hranici solidárnosti," říká Silná.

Obyvatelé města mají možnost snížit své výdaje za odpady, pokud se zapojí do motivačního programu třídění papíru a plastů do pytlů označených čárovými kódy. Ty si mohou zdarma vyzvednout na městském úřadě. „Za každý započatý jeden kilogram plastu se sazba poplatku sníží o 1,50 Kč, u papíru je to pak čtyřicet haléřů," uvádí Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu.

Dlužníci za odpady nemají nárok na čerpání této formy úlevy.