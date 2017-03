Město prozatím odmítlo akcie nemocnice

Česká Lípa - Zastupitelé České Lípy neschválili vstup města do akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.

Vstup do hlavní budovy českolipské nemocnice. Foto: Petr Pokorný

Podíl zatím nechceme, ale nemocnici pomůžeme. Takový vzkaz vyslalo vedení města České Lípy směrem k Libereckému kraji ohledně majetkového vstupu do českolipské Nemocnice s poliklinikou (NsP).

Zastupitelé Lípy na svém jednání v minulém týdnu rozhodli nepřijmout nabídku kraje, který byl městu ochoten prodat od 34 do 49 procent akcií NsP. Důvodem byla především ekonomická situace v nemocnici, o které zastupitele otevřeně informoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. „Po nástupu nového vedení se ukazuje, že nemocnice bude za loňský rok ve ztrátě zhruba 17 milionů korun," uvedl na čtvrtečním zasedání Sobotka.

Nemocnice se již delší čas potýká s ekonomickými i personálními problémy, které nyní kraj začíná řešit. Zatím ale neznáme konečnou podobu. „Loni v červnu nám byla nabídka prezentovaná v kontextu bezproblémové nemocnice, čas ale ukazuje značné problémy a možnou změnu struktury. Pokud bychom měli majetkově vstupovat do nemocnice, musí být jasné, do jaké struktury a v jaké hodnotě to bude," vysvětluje českolipský místostarosta Juraj Raninec.

Českolipské zastupitelstvo ve svém usnesení deklarovalo, že je připraveno jednat s krajem o další spolupráci a také o případné pomoci nemocnici, pokud o to vedení NsP nebo Liberecký kraj, coby stoprocentní vlastník nemocnice, požádají. Starostka Romana Žatecká má zastupitelům do konce června předložit konkrétní návrhy pomoci města nemocnici, které by mohly přispět ke stabilizaci odborného personálu.

Zastupitelé mimo jiné v diskusi navrhovali vytvoření stipendijního programu pro budoucí lékaře. „Stabilizovat odborný personál v nemocnici je i zájmem města, abychom se nemuseli jezdit léčit jinam. Jestli můžeme přispět troškou do mlýna k tomu, jak sem přilákat lékaře a udržet sestry, uděláme to, i když nemocnice je v majetku Libereckého kraje. Domluvíme se nejprve na konkrétních potřebách nemocnice, pak předložím zastupitelům návrhy konkrétní pomoci pro nemocnici. Zájem města Česká Lípa o nemocnici stále trvá," říká starostka Romana Žatecká.

O vstupu České Lípy do nemocnice jednají město a kraj déle než dva roky. Předloni v září přišla českolipská radnice s vlastními nabídkami, mimo jiné chtěla odkoupit stoprocentní podíl akcií v nemocnici. To však kraj odmítl chce si ponechat majoritu. Městu nabídl podíl od 34 procent za sto milionů korun do 49 procent za 161 milionů korun. Zastupitelé ale loni v červnu rozhodnutí odložili. Chtěli počkat na vyjádření veřejnosti v anketě, která proběhla během krajských voleb. Z 2377 respondentů, kteří se jí zúčastnili, považuje čtvrtina vstup města do NsP za velmi potřebný a 43 procent za potřebný.