Městská policie v Lípě chce radar

Česká Lípa - Loni nebylo zcela jisté, zda budou mít městští strážníci pravomoc měřit rychlost na pozemních komunikacích. Položku „pořízení radaru" za tři čtvrtě milionu přesunulo zastupitelstvo České Lípy na rok 2017.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

O radar na měření rychlosti vozidel usiluje českolipská městská policie již delší dobu. V loňském roce dokonce zastupitelstvo České Lípy schválilo rozpočtovou položku na jeho nákup. Začátkem roku však začal mezi některými poslanci probublávat návrh na změnu zákona, která by městským policiím odebrala možnost měřit rychlost. Plán na nákup se tedy odložil na další rok. Od poloviny roku je v poslanecké sněmovně na toto téma ticho.

„Proč jsme vůbec začali o radaru uvažovat? Jsou zde komunikace, na kterých je nejvyšší povolená rychlost třicet kilometrů v hodině. Když požádáme státní policii, aby měřila rychlost, často říkají, že nemají prostředky na to, aby měřili ve městě. Navíc se zaměřuje především na místa, kde došlo k vážným dopravním nehodám," říká velitel českolipské městské police Vladimír Jeník s tím, že chtějí působit především preventivně a měření provádět především u škol a v užším centru města.

„Osmdesát procent řidičů nerespektuje omezení na těchto místech. U škol, kde ráno hlídáme přechody, se mi párkrát dokonce stalo, že mi strážníka téměř zajeli," pokračuje Jeník.

Injekce pro rozpočet?

Navrhovatelem změny zákona, která by měla městským strážníkům pravomoc měřit rychlost odejmout je poslanec parlamentu ČR Bronislav Schwarz (ANO) „Já si myslím, že na měření máme dopravku. Když jsme měli v Mostě nebezpečné úseky, tak jsem poprosil státní policii. Městská policie byla zřízena z jiného důvodu, než aby měřila rychlost," myslí si Schwarz, který v minulosti sám pracoval jako šéf městských strážníků ve zmíněném Mostě. Dalším důvodem jsou zkušenosti z některých měst, kde se měření rychlosti stalo celkem výraznou injekcí do obecního rozpočtu.

„Čím méně represe, tím lépe. U strážníků převládá motivace vydělat pro městskou kasu. Proto se často schovávají někde za keřem, takže jsou doslova zákeřní," uvedl pro MF DNES prezident automotoklubu ÚAMK Oldřich Vaníček. S jeho názorem českolipský velitel nesouhlasí.

„Můžu se osobně zaručit, že radar nebudeme používat na plnění městské kasy, ale opravdu z preventivního hlediska," říká Vladimír Jeník. Na druhou stranu podotýká, že o prodělečný nákup se nakonec jednat nebude. „Je jasné, že po nějaké době se zařízení zaplatí," dodává.

Piráti měřit nechtějí

„Chtěl bych poděkovat městské policii, že se jí v letošním roce nepovedlo koupit radar, a doufáme, že se jí to nepodaří ani v příštím roce. Budeme hlasovat, aby byla položka přesunuta do dalších let, nebo úplně zrušena," říká opoziční zastupitel Tomáš Martínek (Piráti).

Proti nákupu radaru vystoupil na posledním jednání zastupitelstva rovněž opoziční zastupitel Tomáš Vlček (SLK). „Nesouhlasím jak principiálně, tak z finančního hlediska," říká Vlček.

Rozpočtovaná částka na nákup zařízení činí 750 tisíc korun. Mělo by se jednat o přenosné, certifikované zařízení, které pouze fotí. Strážníci by neměli zastavovat vozidla na zvláštních odstavných místech. „Na služebně si data stáhneme a budeme překročení rychlosti posílat do správního řízení," upřesňuje Jeník.