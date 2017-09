Mezi národní památky bude zapsán kostel v Horní Polici

Českolipsko - Seznam čtrnácti národních kulturních památek, které jsou k vidění v Libereckém kraji, se nyní rozroste o další dvě, o barokní poutní místa v Hejnicích a v Horní Polici.

Horní Police: kostel Navštívenní Panny Marie. Foto: Deník

O poutním areálu v Horní Polici pochází první zmínka už z roku 1291. Ministerstvo kultury ČR teď kostel zaujal natolik, že jej nechá zapsat na seznam národních kulturních památek.



Pro farnost je to v posledních letech druhá dobrá zpráva. Na kostel letos na jaře církev získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celý areál projde postupně obnovou za více než 100 milionů korun. „Práce na opravě poutního areálu budou z velké části spočívat v restaurování mobiliáře a také exponátů pro připravovanou muzejní expozici, která bude zřízena na emporách poutního kostela,“ popsal administrátor farnosti a generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Další dva roky

Obnova areálu bude nákladná finančně, ale i časově. „Měla by být hotova do konce roku 2019, takže by měla trvat 24 měsíců,“ dodal Přibyl. Jelikož je projekt obnovy financován z grantu „ex post“, kdy náklady na realizaci obnovy musí nejprve uhradit farnost, pomáhá finančně kostelu i široká veřejnost.

Hornopolický kostel není jediný, který letos rozšíří seznam kulturních památek ČR. Z Libereckého kraje na seznamu přibudou na konci října památky dvě. „Letos nás ministerstvo oslovilo, abychom vytipovali možné objekty nebo areály v našem regionu, které mají ideální předpoklady stát se národní kulturní památkou. Navrhli jsme Hejnice, Bozkov a Horní Polici,“ vysvětlila Květa Vinklátová, krajská radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

16 unikátů

Z vytipovaných míst na Ministerstvu kultury uspěl právě poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici a poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Díky tomuto úspěchu bude v Libereckém kraji již šestnáct chráněných a výjimečných staveb s nevyčíslitelnou kulturní a duchovní hodnotou. Mezi ně patří například Dlaskův statek, Bezděz, zámek Zákupy, Janatův mlýn či Lemberk.



Areál barokního trojlodního kostela v Horní Polici s ambitem s farou a zvonicí, která se vypíná na kopci nad obcí, je obklopen obvodovou zdí a je zcela uzavřen. Díky tomu se stavebně dochoval v autentické podobě. Na místě bývalého farního kostela, který je doložen již roku 1352, vznikl v rámci Libereckého kraje ojedinělý areál poutního kostela, jehož stavba byla zadána českému staviteli italského původu Octaviu Broggiovi, který vybudoval faru a začal s přestavbou kostela. Tu dokončil pod záštitou velkovévodkyně toskánské Anny Marie Františky významný barokní architekt a pražský měšťan Václav Špaček.



Hejnice jsou známé jako poutní místo spojené s legendou o nalezení zázračné sošky Panny Marie s Ježíškem, která měla moc uzdravovat nemocné. Podle této legendy vzniklo hejnické poutní místo koncem 12. století a již roku 1211 zde měl stát první dřevěný kostelík. Podle plánů přestavby ze 17. století lze však nejstarší části datovat do poslední čtvrtiny 14. století. Do stejné doby je datována i milostná soška Mater Formosa (tj. soška Panny Marie s Ježíškem). První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1408. Hejnice jsou zmiňovány již v urbáři frýdlantského panství z konce 14. století.



K první barokní přestavbě došlo po třicetileté válce, kdy byl vystaven ambit (1679, Abraham Leuthner) a františkánský klášter (1692–1696, Marco Antonio Canevalle). O rozvoj poutního místa se zasloužil především hraběcí rod Gallasů, který nechal vybudovat v kostele svou rodinnou hrobku. Rozsáhlá barokní přestavba poutního kostela se uskutečnila v první polovině 18. století, podle návrhu významného architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu (např. zámek Schönbrunn) postavil další známý barokní architekt Tomáš Haffenecker.