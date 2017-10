Místo prasete trefili myslivci v Holanech dům. V jeho okolí běhaly děti

Holany – Policie vyšetřuje sobotní hon na divočáky v Holanech. Několik kulek mělo údajně zasáhnout dům, kde byli lidé.

Divoké prase. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/Václav Pancer

Poškození svého domu v Holanech střelbou nahlásil po sobotním lovu na divočáky policii jeho majitel. Policie případ prověřuje jako možné obecné ohrožení.

„Mohu potvrdit, že v neděli 1. října oznámil prostřednictvím linky 158 majitel rekreační chalupy v obci Holany v části Rybnov to, že mu předchozí den pravděpodobně střela poškodila dveře a omítku jeho nemovitosti,“ uvádí na dotaz Deníku policejní mluvčí Ivana Baláková.

KUKUŘIČNÉ POLE

Podle mluvčí dává poškozený událost do souvislosti s honem myslivců na divočáky, který v blízkosti jeho pozemku probíhal v sobotu v odpoledních hodinách. Dotčená nemovitost se nachází vzdušnou čarou asi sto metrů od kukuřičného pole, kde v sobotu probíhala sklizeň. V poli se měla podle svědků ukrývat skupina divokých prasat, které pronásledovali myslivci.

„V době, kdy střela pravděpodobně dveře poškodila, se měli v chalupě nebo její bezprostřední blízkosti zdržovat lidé. To, že má takto poškozené dveře, si všiml oznamovatel až v neděli,“ pokračuje Baláková.

JAKO ZA VÁLKY

„Já byl na hotelu v Německu, když mi volala dcera, co tu byla, že se kolem nich střílí a běhají prasata. Vnuci byli zrovna venku, když prasata vyběhla z pole směrem přes náš pozemek,“ říká Miroslav Němec, který obývá rekreační objekt v těsném sousedství pole. „Kluci byli vyvalení. Ono vám řeknu, že není příjemné, když se kolem vás střílí,“ pokračuje Němec. Kromě několika divočáků ale nikdo nepřišel k úhoně. „Jestli fakt stříleli proti barákům, tak jsou to blbci,“ dodává Němec.



Předseda Okresního mysliveckého spolku v České Lípě Petr Lípa říká, že myslivecký svaz ve věci prozatím nečiní žádné kroky. „Dokud to má policie, má to policie,“ uvádí Lípa. Podle zákona prý mohou myslivci střílet nejblíže dvě stě metrů od obytné zástavby. Na rekreační objekty, jako je chata výše zmíněného pana Němce, se prý omezení nevztahuje.

Celý případ vyvolává mezi místními otázky.

„V sobotu jsme měli oslavu na druhém konci obce, o incidentu jsem se dozvěděla až v pondělí během úředních hodin,“ říká starostka Holan Andrea Subotová. Věc jí prý přišli nahlásit lidé, kteří bydlí nedaleko místa prověřované události. Podle ní také panují pochybnosti ohledně munice. „Od myslivců jsem slyšela, že ty kulky nesedí, tak vám nepovím,“ říká starostka s tím, že vyčkává, co řekne policie. „Pokud by se jednalo o přestupek, předají to nám, v případě, že by se jednalo o nějaké ohrožení, tak to určitě budou řešit oni,“ dodává Andrea Subotová

„My jsme již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, za který pachateli hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ říká policejní mluvčí Baláková.

„Já bych té partičce sebral zbrojáky! Pálili tady kolem sebe hlava nehlava,“ říká naštvaně místní senior, který si podobně jako další místní obyvatelé nepřál zveřejnit své jméno. O mnohdy divoké spekulace se podělili rádi. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování, kdy policie zatím nikomu nesdělila obvinění, nebudeme tyto nepodložené informace uvádět, ale na jejich prověření budeme nadále pracovat.

Proto nadále sledujte Českolipský deník.