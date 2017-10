Mladí hasiči z Boru mají potvrzený rekord

Nový Bor – Na rekordní hasičské fontáně se podílela stovka dětí.

Sto dětí, 54 vodních proudů a navrch dva mohutné proudy prosvícené 8 barevnými světly na hudbu, jejíž úvod tvořily nejznámější takty symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Tak vypadá nový český rekord, za nímž je družstvo dětských hasičů z Nového Boru. Certifikát o vytvoření rekordu hasičům udělila Agentura Dobrý den Pelhřimov v pátek 22. září.

Mladí hasiči z Boru s využitím techniky od českolipských profesionálních hasičů a s pomocí dětských sborů z České Lípy, Svojkova, Stráže pod Ralskem, Stráže nad Nisou, Horní Libchavy, Sloupu v Čechách, Rožmitálu pod Třemšínem a členů SDH Skalice U České Lípy, vytvořili největší dětskou hasičskou fontánu při akci Ahoj léto v sobotu 2. září.

Při originální vodní a světelné show na novoborském koupališti proteklo hadicemi 158 533 litrů vody.

Nápad vznikl spontánně v Novém Boru. „Přivedla nás na něj jedna z maminek, která se ptala, zda bychom neudělali hasičskou fontánu. A i když fungujeme teprve od letošního jara, začali jsme nad tím přemýšlet a myšlenku rozvíjet. V červnu jsme při závodech v dětském požárním sportu oslovili ostatní sbory, kterým se to líbilo, a přislíbily, že do toho půjdou s námi,“ přibližuje Tomáš Kubelka. Ten doplňuje, že v průběhu příprav nikde nedohledali, že by se tímto způsobem dětské sbory spojily a vytvořily tak rozsáhlou fontánu.

I proto na akci přizvali Agenturu Dobrý den Pelhřimov a nechali si rekord oficiálně potvrdit.