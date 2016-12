Muzeum zaeviduje staré krámy

Česká Lípa - Chystáte se vyhodit staré nádobí, domácí stroje, knihy nebo písemnosti? Zadržte. O nejrůznější harampádí z dob minulých má zájem Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

Klenoty jsou pro muzeum především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska.Foto: muzeumcl.cz

Současná retrománie ve společnosti, čili její náchylnost k umění i předmětům denní potřeby uplynulých desetiletí, není ničím novým. Přinejmenším Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě jede v retru už delší dobu, aby ne, vždyť shromažďovat staré harampádí a vytvářet z něj smysluplné sbírky, je jeho nejdůležitějším posláním.

Nábytek, nádobí, kuchyňské a jiné domácí stroje, fotografie, písemnosti, knihy, to je vše, co muzeum zajímá. Pryč jsou doby, kdy zájem paměťových institucí začínal u předmětů ne mladších než z přelomu 19. a 20. století. Klasikou se stává už i design a výrobky let 60. a 70.

Muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence či vybavení domácností, aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírek. Klenoty jsou pro muzeum především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska.

Pokud tedy budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte je do muzea. Stačí předmět vyfotografovat a snímek s krátkým popisem poslat na schmidova@muzeumcl.cz