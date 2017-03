Na demolice v Ralsku dá kraj letos deset milionů

Ralsko - Demolice zchátralých objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko budou letos pokračovat.

Všechny objekty po sovětské armádě jsou v dezolátním stavu, zejména dva bývalé štáby, které se nacházejí v blízkosti centra Ploužnice, jsou pro okolí velice nebezpečné. Foto: KÚ LK

Liberecký kraj na demolice v Ralsku vyčlenil deset milionů korun a hledá další zdroje. V areálu zůstalo po sovětské armádě 179 objektů, které je třeba zdemolovat. Už loni šla k zemi ruina někdejšího kulturního domu, kraj stála necelých 2,4 milionu korun. Letos je v plánu demolice bývalého štábu.

Liberecký kraj převzal část bývalého vojenského prostoru od státu v roce 2007. S pozemky získal i desítky objektů, které je třeba zlikvidovat.

Většina budov je v havarijním stavu. „Je tu spousta objektů, kde odvážní sběrači kovů byli schopni vyndat překlad nad vlastní hlavou, takže ty budovy jsou tady hodně porozebírané," řekl již dříve Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, která areál spravuje. Správa silnic se podle něj snažila objekty ochránit před vstupem lidí. „Svého času byly zabedněné, dřevo ale zmizelo. Pak jsme to řešili páskami, pásky taky zmizely, cedulky zmizely většinou do dvou týdnů, takže to nejlepší, co se může stát, je, že ty budovy budou zlikvidovány," dodal.

Chtějí využít dotace

Demolice budou stát podle odhadů desítky milionů korun. Kraj proto hledá další možnosti jejich financování. „Hledáme podporu i na úrovni ministerstev," řekla náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Kraj chce využít dotačních programů ministerstva životního prostředí, o spolupráci jedná i s ministerstvem obrany, protože i Vojenské lesy a statky, které část území spravují, připravují demolice.

Peníze na demolice by podle Volfové chtěl kraj žádat i z dotačních programů ministerstva pro místní rozvoj. „Chtěli bychom začít demolovat objekty, které jsou v blízkosti obytných oblastí, obytných domů, abychom zabránili případnému neštěstí," dodala Volfová. Území by se podle ní mělo čistit postupně a systematicky.