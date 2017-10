Na hřiště škola čekala 10 let. Konečně začíná jeho oprava

Česká Lípa – Spíše louku dnes připomíná sportovní areál základní školy Slovanka v České Lípě.

Školní sportovní areál na Slovance už zažil lepší časy.Foto: Deník / Jelínek Jiří

V trávě na zbytcích škváry dnes běhají při venkovním tělocviku děti ze Základní školy Slovanka v České Lípě. Do roka by se to mělo změnit, město zde zahájilo stavbu multifunkčního hřiště. „Ve tři předáváme staveniště, ale stejně tomu nebudu věřit, dokud doopravdy nevyběhneme na dráhu,“ říkal včera se smíchem ředitel ZŠ Slovanka Václav Špetlík. S odklady revitalizace dlouhodobě nevyhovujícího sportoviště už tu totiž mají zkušenosti.

„Podívejte, tady mám stavební povolení z roku 2008,“ ukazuje Špetlík na listinu, kterou vytáhl společně s rozlehlým nákresem sportoviště ze skříně. Školní výuku by rozsáhlá stavba za dvanáct milionů korun prý neměla příliš narušit. „Bude se to stavět na fáze, nejprve vznikne multifunkční kostka na různé sporty, následně by měla začít úprava oválu,“ popisuje ředitel.

PLNĚ VYBAVENÉ

„Nově tak vznikne čtyřdráhový ovál s atletickou rovinkou pro běh na 100 metrů s polyuretanovým povrchem, sektor pro skok vysoký a daleký, vrh koulí, fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace a víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem,“ uvádí výčet novinek mluvčí českolipské radnice Václav Šámal. Škola by areál chtěla po dostavbě, která by měla být hotová na konci následujících letních prázdnin, více zpřístupnit veřejnosti. „Tak aby se z plochy stalo příjemné místo k odpočinku,“ říká ředitel školy s tím, že bude zároveň nutné také přistoupit k opatřením proti vandalům.

V poslední době to není jediné hřiště v Lípě, které město opravilo. „Dokončili jsme výstavbu sportoviště na základní škole Sever a dál pokračujeme právě na Slovance,“ říká starostka České Lípy Romana Žatecká. O renovaci školního sportovního areálu usilují také například na Ladech, kde je komplex sportovišť veřejností hojně využívaný prakticky od začátku existence školy.