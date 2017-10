Na možný konec skládkování odpadů chtějí být připravení

Českolipsko - Prozatím sedm měst a obcí se spojuje do nově vzniklého svazku EKOD. Jedním z hlavních důvodů je společná příprava na zákonem schválený zákaz skládkování komunálního odpadu po roce 2024.

Barevné kontejnery na tříděný odpad jsou v dnešní době součástí všech měst a obcí. Jejich obyvatelům jde separování odpadů dobře, což dokazuje i řada ocenění a uznání. Foto: Deník/Petra Hámová

„Nevíme, co bude, spalovny už teď mají častokrát plno a cena za svoz odpadu bude růst,“ tvrdí starosta Zákup Radek Lípa s tím, že větší subjekt bude mít při vyjednávání lepší pozici. Vstup do nově vznikajícího svazku prozatím schválilo zastupitelstvo Zákup Doks, Mnichova Hradiště Mšena, Dubé, Jestřebí a Velenic. Za jednoho obyvatele zaplatí obce do společné kasy po desetikoruně. Z peněz bude v první fázi hrazen hlavně servis při společných žádostech o dotace.

POPELNICE K DOMŮM

„Jedním z prvních projektů by měl pole Lípy být společný nákup barevných kontejnerů na tříděný odpad. Pro ty, kdo budou mít zájem, bychom chtěli nakoupit také barevné popelnice k jednotlivým domům,“ říká Lípa. A občané o bezplatné nádoby na odpad zájem mají. Nedávno do Zákup, podobně jako do dalších měst a obcí, dorazila stovka dotovaných zahradních komposterů. „Máme posledních patnáct kusů!“ hlásí vedoucí technických služeb Pavel Paták.

„Kdybych věděl, že půjdou tak rychle, objednám jich mnohem víc,“ tvrdí Lípa, ale zároveň říká, že dopředu si o komposter zažádala jen hrstka lidí. „Kdybych se měl řídit tím, objednám tři,“ směje se starosta. Po těchto zkušenostech očekává velký zájem občanů i u popelnic na tříděný odpad. „Výhodou bude i to, že si lidé do vlastní popelnice nedovolí vyhodit kde co,“ podotýká Pavel Paták s tím, že v dosavadních společných kontejnerech už se našla třeba i mrtvá slepice.

Další plány jsou teprve v obrysech. „V poslední fázi můžeme také uvažovat o založení vlastní svozové firmy, ale to je v tuhle chvíli opravdu hodně daleko,“ dodává Radek Lípa.