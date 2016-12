Na Silvestra můžete vyrazit nejen na ohňostroje, ale i do divadla nebo na výlet

Českolipsko - Ohňostroj na Silvestra i na Nový rok. Na Českolipsku se bude i letos na co dívat.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Někdo už plány má, jiný tápe, kam vyrazit přivítat nový rok a zakončit ten stávající. Na Českolipsku je několik možností, kam vyrazit jak za zábavou, tak za pyrotechnikou.

Silvestrovské oslavy často představují velmi veselou až bujarou oslavu. Tyto oslavy mohou trvat někdy až do časných ranních hodin. Obvykle se zde ve zvýšené míře konzumuje alkohol a společně se odpočítávají poslední minuty starého roku. Nový rok se vítá přípitkem šampaňským vínem nebo sektem.

Před takovou akcí je potřeba se dobře najíst, na Silvestrovský guláš můžete vyrazit 31. prosince do Brniště, přesněji do části Luhov, tam se od 14:30 bude guláš podávat.

Kdo před jídlem dává přednost sportu, může v 15 hodin vyrazit do Prysku, kde se koná Silvestrovský výstup na Střeďák. Další výšlap, tentokrát na Děvín, chystají od 10.00 v Hamru na Jezeře.

V poslední den v roce nebude chybět ani kultura. Českolipský divadelní sbor Jirásek zve na remake nejslavnější Shakespearovské komedie. Vše vypukne v 19 hodin jak jinak než v Jiráskově divadle.

Většina obyvatel však vyhledává veselí a velké ohňostroje. Na jeden z prvních můžete vyrazit v sobotu do Dubé, kde startuje už v 18 hodin na autobusovém nádraží. Další vypukne půl hodiny po půlnoci na náměstí ve Cvikově.

Den poté

Větší zájem je mezi městy o novoroční ohňostroje. Chystají ho Doksy v zámeckém parku, Nový Bor na náměstí či v Zákupech na koupališti.

Vyhlášený je ohňostroj, který pořádá na Nový rok od 19:00 Skalice u České Lípy. Sjíždějí se na něj lidé z širokého okolí. „Mám z toho radost, že se obec naplní. S dopravou to sice není ideální, ale dá se to vydržet. Je to otázka pár desítek minut," uvedl starosta Jiří Löffelmann. Ohňostroj obec stojí do 35 000 korun a je snaha efekty každoročně obměňovat. Předcházet mu bude tradičně lampionový průvod, zájem o něj roste. Loni se do něj zapojilo skoro 200 dětí.

V Novém Boru na náměstí novoroční ohňostroj vypukne v 16:30, od 18 hodin pak velkolepou ohňostrojovou podívanou včetně hudby předvedou v Doksech v areálu zámku.

Ani ten, kdo si raději pořádně zatančí, nebude zklamán. V České Lípě bude 31. prosince probíhat největší taneční Silvestrovská akce v celých severních Čechách. „Na akci nebudou chybět super djové, několik barů a skvělá taneční show. „Účastníci si mohou zakoupit i VIP vstupenky, pro ně bude vyhrazen prostor mimo jiné i přímo za djem. To všechno v Kulturním domě Crystal v centru České Lípy vypukne poslední den v roce už od 20:00 hodin," láká na akci pořadatel Robert Vaca.

Inu, vybírejte…

Silvestrovský výstup na Děvín

sobota 31. prosince v 10.00, obecní úřad Hamr na Jezeře

Nenáročný výšlap na hrad Děvín zakončí táboráček na hradbách, buřtíky budou k dispozici. Něco na zahřátí a dobrou náladu sebou.

Silvestrovský gulášek

sobota 31. prosince od 14.30, bývalý obchod Luhov

Přijďte si pošmáknout na guláši a svařáku, popovídat si s ostatními a rozloučit se se starým rokem.

Silvestrovský výstup na Střeďák

sobota 31. prosince v 15.00, vrch Střeďák Prysk

Již tradiční každoroční společné zakončení starého roku. Sraz na vrcholu je v 15:00 hodin. Občerstvení zajištěno. Letos opět s velkým společným focením, sčítáním návštěvníků a rovněž s ohňostrojem. A možná bude i projev!

Bohoslužba

sobota 31. prosince od 17.00, kostel sv. Petra a Pavla Horní Prysk

Závěr občanského roku.

Silvestrovský ohňostroj

sobota 31. prosince od 18.00, autobusové nádraží Dubá

Pořádá město Dubá a místní hasiči.

Jak se vám líbí?

sobota 31. prosince od 19.00, Jiráskovo divadlo Česká Lípa

Remake nejslavnější Shakespearovké komedie DK Jirásek v tradičním silvestrovském programu místního ochotnického souboru. Hrají: Štěpán Kňákal, Terezka Lačná, Dita Krčmářová, Pavel Landovský, Jiří Gottlieber, Václav Klapka a třeba i někdo další. Vstupenky lze zakoupit jedině na místě v den konání akce.

BE UNIQUE

sobota 31. prosince od 20.30, KD Crystal Česká Lípa

Největší Silvestr 2016 v severních Čechách. Stage uprostřed haly, luxusní VIP za DJem, špičkový světelný a ledkový support.

Novoroční ohňostroj

neděle 1. ledna od 0:30, náměstí Osvobození Cvikov

Tradiční přivítání Nového roku na cvikovském náměstí.

Silvestrovský ohňostroj

neděle 1. ledna od 0.30, na hrázi u borovice ve Starých Splavech

Přijďte přivítat Nový rok a zahřát se dobrým svařákem. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů a TJ ve Starých Splavech.

Novoroční oslava

neděle 1. ledna od 16.30, náměstí Míru Nový Bor

Novoroční přání starosty, ohňová show skupiny Ignis Iter, ohňostroj, reprodukovaná hudba, občerstvení.

Novoroční ohňostroj

neděle 1. ledna od 17.30, náměstí Skalice u České Lípy

Od 18:30 hodin lampionový průvod (k dispozici bude omezené množství lampionů zdarma), od 19 hodin ohňostroj, po celou dobu programu hudba a občerstvení.

Novoroční ohňostroj

neděle 1. ledna od 18.00, koupaliště Zákupy

Občerstvení zajištěno.

Novoroční ohňostroj 2017

neděle 1. ledna od 18.00, zámek Doksy

Tradiční ohňostroj v areálu zámku v Doksech. Tento rok na hudbu Michaela Jacksona v podání londýnského symfonického orchestru. Na místě stánky s medovinou, svařákem a čajem.