Na tobogánu v České Lípě se teď nějaký čas nesvezete

Česká Lípa – Tobogán v českolipském plaveckém bazénu je po deseti letech provozu v havarijním stavu. Vedení přistoupilo k uzavření atrakce. Prozatím na dobu neurčitou.

Tobogánem, který se jako žlutý chobot kroutí před českolipským bazénem, ještě dlouho voda nepoteče. Je v havarijním stavu.Foto: Deník / Jelínek Jiří

„Už jsem se bál na tobogán návštěvníky pustit,“ říká na úvod ředitel městské příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Pavel Císař. Znovuotevření atrakce je v tuto chvíli v nedohlednu.

Multifunkční sportovní hala u Ploučnice, potažmo její jižní část s plaveckým bazénem, prošla před deseti lety rozsáhlou rekonstrukcí za zhruba 350 milionů korun. Její součástí bylo kromě stavby dětského brouzdaliště a vířivek také vybudování tobogánu. Oblíbené to atrakce zvláště mezi dětskými návštěvníky.

Do něj se nastupuje, tedy spíše nastupovalo uvnitř, ale většina žlutého tubusu vede vnějškem. Letošní drsnější zima dala atrakci pořádně zabrat. Těsnění mezi jednotlivými segmenty se začalo vydouvat do skluzného prostoru, a ani samotné laminátové díly nejsou v úplně nejlepším stavu – hladká vnitřní vrstva se na několika místech začala odlupovat. V některých místech mezi spoji je dokonce částečně vidět ven.

„Měl jsem tu na to odborníky, kteří mi řekli, že kvalita materiálu značně zaostává za dnešními, a možná i tehdejšími standardy,“ podotýká ředitel organizace.

CO TEĎ?

Vedení areálu tedy stálo před rozhodnutím, jak se k situaci postavit. Podle Císaře bude nejlepším řešením tobogán vyměnit. „Bylo nám předloženo několik variant, z nichž nejlepší bude vyměnit laminátové segmenty za nové, kvalitnější,“ říká Pavel Císař s tím, že oprava sice bude stát zhruba dva miliony korun, ale tentokrát by měl tobogán vydržet mnohem déle. „Rovněž dohlédnu, aby byla údržba prováděna co nejkvalitněji,“ podotýká.

Právě ne zcela odborná údržba, kterou si v bazénu od začátku provádějí svépomocí, byla jedním z důvodů, proč se specializované firmy odmítly podílet na opravě stávajícího tobogánu.

Absence oblíbené atrakce je trnem v oku mnohých návštěvníků. Ti často směřují svůj hněv na recepční nebo plavčíky, kteří však s výše uvedeným problémem nemají nic společného.

„Musí proběhnout zadávací řízení, projekt, výběrové řízení a podobně,“ říká Pavel Císař s tím, že v tuto chvíli nedokáže říct, kdy se tobogán opět otevře. Na otázku ohledně případného snížení vstupného odpovídá, že o jeho výši rozhoduje rada města, ale z jeho pohledu stejně není žádoucí.

„Za čtyři roky, co jsem tu ředitelem, se ani jednou nezvyšovalo vstupné, a ani to v dohledné době neplánujeme. Jeho snížení by nás navíc připravilo o část finančních prostředků, které na opravu potřebujeme. Nakonec by to zaplatili daňoví poplatníci,“ dodává Pavel Císař s tím, že proto prosí návštěvníky o shovívavost.