Na udržení více tříd je málo peněz

Českolipsko - Kvůli systému přidělování peněz pro učitele a hraničnímu počtu žáků, může mít ZŠ v Zákupech potíže udržet stávající počet některých tříd. Podle ředitele je slučování až krajním řešením

Bouřlivou reakci některých rodičů vyvolala informace zmíněná během podzimních třídních schůzek na základní škole v Zákupech. Vedení školy je informovalo o potížích, které má s financováním tříd, kde je jen okolo patnácti žáků. Jednou z možností, která může nastat, je totiž sloučení dvou tříd současného druhého ročníku do jedné. Kdyby škola k tomuto kroku přistoupila, v jedné třídě by se mohlo učit i přes třicet žáků.

„Bude záležet na mnoha okolnostech. Variant je vícero a já v tuto chvíli nedokážu odpovědět, jak to bude," říká ředitel Základní a Mateřské školy Zákupy Čestmír Kopřiva s tím, že ze setkání s rodiči, které škola uspořádala, měl dobrý pocit. „Většina rodičů reagovala kladně. Byli rádi, že jsme jim problematiku podrobně vysvětlili," pokračuje.

Odpovědi bude ředitel podle svých slov znát nejdříve po dubnových zápisech, kdy už bude kromě počtu žáků navíc jasný i rozpočet krajského úřadu, další výrazný faktor, který má na organizaci školy vliv.

Malý průměr žáků znamená méně peněz

Třídy se naplňují podle školského zákona do počtu třiceti žáků. Zřizovatel může v určitých případech povolit výjimku, a až čtyři žáky přidat. „Naše nejpočetnější třída je v současnosti VIII. A, kde máme devětadvacet žáků," podotýká Kopřiva.

Peníze na platy učitelů přiděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle výkonu, neboli počtu žáků. V případě, že má škola nízký průměrný počet žáků na třídu, může mít škola s udržením stávajícího počtu tříd problém. „Náš průměr se pohybuje okolo osmnácti žáků na třídu," uvádí ředitel zákupské školy.

Pro srovnání jsme kontaktovali dvě větší základní školy v České Lípě, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Špičák. Na obou školách se průměr pohybuje okolo pětadvaceti žáků na třídu.

Ani v jedné tedy žádného slučování není třeba. Přesto není podle Libora Šmejdy, ředitele druhé zmíněné školy, stávající systém financování úplně šťastný.

„My máme 730 žáků. Když budu chtít dosáhnout na stejné financování učitele v jedné třídě jako mají na menších školách, řekněme do dvou set padesáti žáků, musím mít průměr okolo pětadvaceti žáků. Jim stačí průměr okolo sedmnácti," říká ředitel českolipské Základní školy Špičák Libor Šmejda s tím, že chápe ministerstvo, které chce udržet co nejvíce menších škol a malotřídek na vesnicích, ale podle něj systém poškozuje velké školy. „Ty peníze vezmou nám, protože se to u nás ztratí," pokračuje Šmejda.

Stávající systém rozdělování financí je založen na specifických koeficientech, celorepublikových průměrech, počtech jednotlivých škol v kraji a mnohých dalších faktorech, jako je kategorie školy. Zákupská patří mezi ty středně velké s počtem žáků okolo tří set. V systému se chystají určité změny.

Vláda má v tuto chvíli na stole novelu školského zákona. Její podoba ale v tuto chvíli není jasná, a do podzimních voleb jej poslanci patrně nestihnou schválit.

Školy, které mohou mít podobné komplikace jako ta zákupská, proto budou muset nadále hledat skulinky v napjatých rozpočtech, či spoléhat na speciální příjmy.

„V případě, že by ten problém opravdu nastal, jsme připraveni o jeho řešení jednat," říká starosta Zákup Radek Lípa. S ředitelem tamní školy se ale shoduje, že případné dorovnání nákladů ze strany města může být maximálně dočasným, nikoliv koncepčním řešením.