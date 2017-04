Nadšenci přetváří starý vepřín na psí útulek

Doksy - /GALERIE/ Veronika Slavíková z Doks má trochu jiné sny než její vrstevnice. Společně s několika kamarády staví útulek a minizoo v Jestřebí.

Čtyřiadvacetiletá Veronika z Doks je milovníkem zvířat s velkým snem. Mít svůj útulek a pomáhat opuštěným psům. Ten sen se jí nyní pomalu plní. Loni koupila zchátralý vepřín v Jestřebí a z něj společně s dalšími nadšenci buduje útulek nejen pro pejsky.



„Jelikož tady máme už nyní i jiná zvířátka, rozhodli jsme se, že by útulek mohl fungovat i jako minifarma, kde by se děti mohly přiučit tomu, jak se o zvířátka starat, co potřebují a podobně,“ říká Veronika.



Před sebou však má ještě dlouhou a trnitou cestu. Práce na pozemku je více než dost a zbrzdila je nebývale mrazivá zima. Nejvíce práce bude na budově, kde je potřeba zavést elektriku, ale i dosadit okna. „Aby vše mohlo začít fungovat, je potřeba minimálně půl milionu korun. Zatím vše zvládáme z vlastních zdrojů či od drobných sponzorů. Není to ale jen o finanční stránce, jsme vděční i za materiální pomoc. Stále věřím v lidskou solidaritu a jsem ráda, že se mi to vyplácí. Kotce nám například vyrábí zdarma firma z Doks, která staví zahradní domky. To neuvěřitelně pomůže. Stejně jako každý, kdo pošle třeba jen padesát korun na náš transparentní účet,“ doplňuje iniciátorka.

POMÁHAJÍ DOBROVOLNÍCI

S plněním snu jí o víkendech chodí pomáhat dobrovolníci. ,,Rádi přiložíme ruku k dílu, když víme, že je to na dobrou věc a zároveň Verče pomáháme plnit její sen. Jsme na vzduchu a na sluníčku,“ říká Karolína Mouchová z Doks, mezitím co natírá budoucí přístřešek pro ovce. „Máme tady i hospodářská zvířata, která byla ušetřena před pekáčem. Jsou tu beránci, ovečka, slepice, krocan i husy,“ vysvětluje majitelka bývalého vepřína.

Kde pomoci:facebook/utulekdogsy

Telefon: 777 239 237 (volat po 17:00) Číslo účtu: 222314398/0600

Útulek pro opuštěné psy je na Českolipsku dlouhodobě zapotřebí. V regionu funguje jediný, v Dobranově u České Lípy. Zatoulaným nebo odloženým psům se snaží pomáhat také útulek v Kozlech, který byl původně založen na pomoc kočkám. „I paní z krajské veterinární správy byla z našeho plánu nadšená, protože jeden útulek na okres je opravdu málo,“ vypráví Veronika Slavíková.



Opuštěným či nemocným psů se věnuje již delší dobu, se vším jí pomáhá i její rodina a kamarádky Martina s Markétou. Zajišťují psím nalezencům takzvanou dočasnou péči, která zahrnuje nejen poskytnuté zázemí, ale také čas a hodně lásky. Krmení, veterinární péče, chovatelské příslušenství je v režiích spolku. „Pro opuštěného psa se jede třeba i o půlnoci. Zvíře bývá často špinavé, zablešené, mnohdy nemocné či zraněné. Vzít je v takovém stavu domů vyžaduje velkou dávku solidarity i od ostatních členů rodiny. Největší odměnou je, když se podaří sehnat takový domov, kde pes bude spokojený milovaný a s láskou opečovávaný,“ říká Veronika Slavíková, majitelka budoucího útulku v Jestřebí.