Návaly sněhu mizí pomalu

Česká Lípa - Ani napodruhé nebyli zástupci města Česká Lípa spokojeni provedením zimní údržby. Při dalším kontrolním dni proběhlo opět prověření kvality odklízení sněhu z komunikací, chodníků, parkovišť, autobusových zastávek.

Zimní údržba. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Miroslav Chaloupka

„S kvalitou zimního úklidu nejsme v žádném případě spokojeni! Firma AVE CZ neplní podmínky smlouvy. Jasně jsme ji vyzvali, aby okamžitě zlepšila schůdnost chodníků, sjízdnost komunikací, odstraňovala zmrazky,“ říká starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že provedení prací budou i nadále kontrolovat.

„Společnost AVE CZ zajišťuje zimní údržbu v České Lípě přesně podle toho, jak jí ukládá smlouva uzavřená s městem. V ní město definuje, jakým způsobem musí být komunikace udržované, jakou zimní techniku požaduje včetně jejích počtů,“ kontruje tisková mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková. Ředitel českolipského závodu Pavel Kalvas doplňuje, že dělají vše proto, aby byly komunikace uklizené co nejlépe, ale často jim v tom brání zaparkovaná auta. „V Novém Boru se nám osvědčilo blokové čištění, ale to městský úřad České Lípy odmítá,“ říká s tím, že například na sídlišti Špičák neprojedou kvůli zaparkovaným autům ani velké sypače, firma proto musí užívat ty určené na chodníky.

„Smlouva jasně říká, že pro údržbu silnic musí být zajištěn průjezd silničního sypače. Takže kdybychom se drželi smlouvy, sídliště vyčistit nemůžeme. My se ovšem snažíme vyjít vstříc občanům a hledáme způsob, jak se co nejlépe o komunikace postarat. I když je to nad rámec našich dohod se zadavatelem,“ dodává Martin Kalvas.

„Smluvní vztah s dodavatelskou firmou byl minulým vedením radnice postaven nedostatečně. Proto v novém výběrovém řízení, které bude probíhat v letošním roce, nastavíme zcela jiné podmínky,“ říká místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

Podle něj budou nové podmínky cíleně zaměřeny na kvalitu provedení prací. „Budeme například vyžadovat, aby měla firma k dispozici stroj, který bude schopný vyčistit úzké chodníky v Sokolské ulici,“ podotýká Raninec s tím, že takovým strojem stávající firma nedisponuje. Stávající smlouva je platná do konce roku.