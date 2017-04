Nejdražší cisternu v regionu představili hasiči v Zákupech

Zákupy - /GALERIE/ Dobrovolní hasiči ze Zákup v sobotu oficiálně představili svoji zbrusu novou cisternu za devět milionů korun. Zároveň se při slavnostní akci rozloučili s cisternou starou, která poslouží na Semilsku.

Velkou slávou ožily v sobotu Zákupy. Místní dobrovolní hasiči společně s městem připravili akci pro širokou veřejnost a kolegy hasiče. Slavnostně totiž představili svou novou cisternu a se vší poctou se rozloučili se starou Tatrou 148, kterou předali kolegům do Jestřabí v Krkonoších, kde bude místní jednotce dále sloužit.





Svítivě červenooranžová barva nové cisterny bila do očí už z dálky. Tuto „krásku“ za více než devět milionů korun dostali dobrovolní hasiči ze Zákup díky projektu s názvem „Naši dobrovolní hasiči Zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropská unie“. „Z dotace bylo hrazeno přibližně sedm a půl milionu korun, zastupitelé města na cisternu přidali dva miliony korun,“ uvedl Radek Lípa starosta Zákup.



Do Zákup se na novou cisternu dorazilo podívat i několik hasičských sborů jak z blízkého okolí, tak i z Německa. „Hned od prvního dne, co jsme cisternu dostali, objíždíme ostatní hasiče v okolí a s naším autem je seznamujeme. Není to o tom, že bychom se vytahovali, ale chceme jim ukázat, jak vůz funguje a s čím při zásahu můžeme pomoci. Zatím máme samé pozitivní ohlasy. Dnes přijeli i naši kolegové z německého partnerského sboru,“ říká zákupský hasič Martin. Moderní vůz nadchl i děti.



Během akce nechybělo ani kvalitní pohoštění. Zákupští připravili přímo zabijačkové hody. U piva a jitrnic jste na akci mohli potkat například hasiče z Nového Oldřichova nebo Benešova nad Ploučnicí, ale i hejtmana kraje Martina Půtu a senátora pro Českolipsko Jiřího Voseckého.



Že jsou hasiči s dobrým srdcem, prokázali Zákupští i tím, že během akce probíhala veřejná sbírka na podporu rodiny hasiče Jana Odermatta, který zemřel ve službě při požáru lakovny ve Zvoli. Na akci se vybralo celkem 6 176 korun. Zákupští hasiči částku z jejich peněz dorovnali na sedm tisíc korun a celou ji předají rodině zesnulého kolegy.