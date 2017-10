Nejlepší kroniku z Libereckého kraje mají v Jilemnici a Horní Branné

Liberecký kraj – V soutěži o nejlepší kroniku Libereckého kraje zvítězily hned dvě kroniky. První je kronika města Jilemnice, druhá popisuje dění v obci Horní Branná. Do soutěže, která se koná jižpo třetí, se přihlásilo celkem třináct měst a obcí. Odborná porota tvořena deseti členy vybírala nejlepší díla ve dvou kategoriích.

Kronika. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Škvára

V první kategorii se utkaly obce do dvou tisíc obyvatel, zde o prvenství bojovalo celkem osm soutěžících. Druhá kategorie patřila obcím a městům s vyšším počtem obyvatel v podobě pěti zástupců. Odborná porota posuzovala dílo hned z několika pohledů. Jednalo se vždy o kroniky za rok 2014 a 2015. „Kritérií pro posuzování je hned několik. Zaměřujeme se jak na stylistickou, tak i vizuální stránku, dále i na celkovou úpravu,“ vysvětluje Pavel Jakubec, ředitel Státního okresního archivu Semily a předseda Ještědské pobočky České archivní společnosti. Jakubec dodává, že porota hodnotí i samotné zápisky. Každou kroniku pak mohou ohodnotit bodovou škálou od jedné do devíti.

Zatímco autorkou jilemnické kroniky je Jaroslava Kunátová, informace o obci Horní Branná sepisuji již řadu let kronikář Jaroslav Dejmek. „V letošním roce je to přesně dvacet let, co zastávám pozici kronikáře. Před revolucí jsem strávil několik let v exilu, po roce devadesát jsem se ale vrátil a působil jako obecní zastupitel,“ vzpomíná na své počátky kronikářství Jaroslav Dejmek.

Starost o obecní kroniku převzal v roce 1997 po předchozí kronikářce Liškové, tehdy se ještě jednalo o ručně psanou knihu. „Přestože jsem matematik, vždy jsem měl vztah k literatuře. Nejdříve jsem pokračoval v knize, kterou započala paní Lišková, ale dnes již píši na počítači,“ dodává Dejmek. Dle odborníků má i v dnešní době smysl zaznamenávat dění ve městech a obcích v podobě knih. „Kronika dokládá dějiny obce, měst i rodin, jsou zhmotnělou pamětí míst,“ uvádí Květa Vinklátová z resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje.

Obsah kroniky by měl být objektivní a obsahovat veškeré důležité události, které se v daném místě během roku udály. „Ročně napíšu asi padesát stran. Kronika obsahuje informace jak o pohybu obyvatelstva, tak o obecním úřadu, zemědělství, školství, kultuře, veřejných organizacích a dalších,“ sděluje autor vítězné kroniky z Horní Branné.

Text by měl být objektivní a má určité náležitosti. „Každá oficiální kronika musí po svém sepsání projít schvalovacím procesem ze strany vedení obce či města. V některých případech se jedná o speciální komise,“ říká Jakubec a dodává, že v dnešní době se také nesmějí uvádět osobní údaje, jako je úmrtí či narození člověka, bez souhlasu rodiny.

„Sepisování kronik má jistě své místo i v dnešní době. Býváme zavalováni zejména povrchovými informace, navíc na internetu může být informace pozměněna kýmkoli,“ zakončuje ředitel semilského archivu.

Mezi menšími obcemi obsadila druhé místo obec Blatce a třetí Vlastibořice. Jako městská kronika skončila na třetí místě lomnická a na druhém kronika Turnova. Vítězové získali mimo jiné i finanční odměnu ve výši 5 tisíc korun pro první místo, 3 tisíce za druhou příčku a 1,5 tisíc korun za umístění na třetím místě.