Nejlepší okrskáři kraje jsou z Českolipska

Liberecký kraj - Ve třetím ročníku soutěže o nejlepšího policistu z ulice, obsadili nejvyšší posty muži zákona ze Žandova a České Lípy.

Okrskář roku 2016 Ladislav Křemen ze Žandova.Foto: Deník/Jiří Jelínek

„Okrskář a jeho činnost je stará osvědčená metoda, kterou u nás posouváme po krůčcích dál a dál," řekl ředitel policie Libereckého kraje Vladislav Husák během vyhlášení třetího ročníku soutěže Okrskář roku Libereckého kraje.

Dlouholeté „šlapání chodníků" v přiděleném rajónu a s tím související tvrdá práce usadila do čestných křesel bývalé kavárny Pošta v Liberci desítku nejlepších policejních okrskářů z Libereckého kraje. V uplynulých měsících vybírala porota ty nejlepší ze všech devětatřiceti přihlášených. Celkovým vítězem se nakonec stal nadpraporčík Ladislav Křemen z obvodního oddělení PČR Žandov, který si od loňského vítěze, Michala Hložného z obvodního oddělení Česká Lípa, přebral putovní pohár pro Okrskáře roku.

„Chtěl bych poděkovat hlavně komisi, která ve velké konkurenci vybrala zrovna mne. Za více jak dvacet let u policie jsem se snažil lidem pomáhat a vyjít jim vstříc," řekl očividně dojatý Křemen při přebírání ceny. Dále svými slovy připomněl, že ani práce na menším obvodě není jednoduchá, stačí vzpomenout na nedávný případ týrání koní v Kravařích nebo vraždu z minulého týdne tamtéž. U obou případů Ladislav Křemen byl a pomáhal je řešit.

Každý je jiný

Podle policistů má každý obvod svá specifika. Zmíněný žandovský se vyznačuje několika menšími obcemi na větší ploše. Naopak na sídlišti Sever v České Lípě, kde je vyšší hustota zalidnění a trvale problematické oblasti, vyvstávají před okrskářem úplně jiné výzvy.

Své o tom ví Václav Tatíček z tamního obvodu, který se v krajské soutěži umístil jako druhý. „Tento okrsek mám přidělený již zhruba deset let. Za tu dobu už dobře znám problematická místa, například bar Hong Kong. S městem na problematice spolupracujeme, snažíme se prosadit kameru, která by na zmíněný bar přímo mířila. Obecně jsou bary na Severu to nejhorší břemeno, navíc je vlastní Vietnamci, kteří občas spolupracují, ale většinou se s nimi domlouvám horko-těžko," říká Tatíček a dále podotýká, že kvůli monitoringu pohybu problematických osob spolupracuje i s největším pronajímatelem bytů na Severu, společností CPI byty.

Podobně, s co největší znalostí místního prostředí, pracuje i policista Karel Strouhal z obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou Mšeně. Ten na „svém" sídlišti u Jablonecké přehrady vyrůstal. „Troufám si říct, že sedmdesát procent lidí z mého obvodu znám a oni znají mě. Povědí mi i věci, které by jinému policistovi neřekli," popisuje Strouhal, že důsledné seznámení s místními je zkrátka základ. „Jsou tam i Romové, kteří opravdu pustí do domu pouze mě," dodává.

Všech deset nominovaných mužů zákona si odneslo finanční prémii a ti na čelních příčkách dostali skleněnou plastiku ze sklárny Ajeto. Vítěz Ladislav Křemen navíc obdržel pamětní hodinky Prim a zmíněný putovní pohár. Krátce po převzetí neváhal naplnit zlatavou nádobu sektem a jal se obcházet přítomné kolegy s výzvou k napití.

„Já zrovna nemůžu, řídím," podotkl pobaveně policista Přemysl Rückl z obvodního oddělení Doksy, který zachytil odletivší korkovou zátku.

Porota

Hodnotící komise se skládala nejen z policistů, ale i ze starostů měst a obcí, a to primátora města Jablonce nad Nisou Petra Beitla, tajemníka města Jablonce nad Nisou Marka Řeháčka, starosty města Frýdlant Dana Ramzera, starosty obce Přepeře Luďka Sajdla a starosty obce Kravaře v Čechách Víta Vomáčky. Za policii byla komise složená z Pavla Bartoše z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Martina Patky a Lubomíra Kaplana z odboru služby pořádkové policie, Ladislava Matěchy z Územního odboru Jablonec nad Nisou a Jany Světlé z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

„Já se do podobných akcí moc nehrnu, ale tady vidím, že to má smysl," říká člen poroty Vít Vomáčka.

Mezi čestnými hosty byli Martin Hrinko z Policejního prezidia ČR a hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který vzpomněl příhodu z mladých let v Hrádku nad Nisou, kde místní nejmenovaný příslušník dbal na to, aby rozjívení mládenci nejezdili jednosměrkou na kole. „Udělal to nejlogičtějším možným způsobem, u kterého si nejsem jistý, že je dnes legální zkrátka nám vzal ventilky," popsal Půta s tím, že by si přál, aby podobnou soutěž uspořádali i v ostatních krajích.

První vlaštovky již přilétají. „Na územním odboru Břeclav v Jihomoravském kraji příští rok také začínají," podotkl duchovní otec soutěže Pavel Bartoš.