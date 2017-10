Nemocnice má staronového ředitele. Stal se jím Pavel Marek

Česká Lípa - Pavel Marek, který byl od února dočasně pověřen řízením českolipské nemocnice obhájil své místo. V tomto týdnu jeho doporučení na funkci ředitele akceptovalo i představenstvo nemocnice, jehož je Marek zároveň předsedou.

Pavel Marek, šéf představenstev krajských nemocnic.Foto: Deník/Petr Zbranek

Na funkci ho doporučila hodnotící komise. Ve výběrovém řízení měl proti sobě jen jednoho kandidáta. „Během necelého roku, co jsem byl pověřen řízením této nemocnice, se podařilo stabilizovat manažerský tým, zajistit fungování nejvíce ohrožených oddělení a především zahájit dlouhou cestu k nastavení slušné nemocnice,“ obhajuje své zvolení Pavel Marek.

Marek byl pověřen řízením nemocnice začátkem roku poté, co kraj odvolal z jejího čela bývalého ředitele Kratochvíla. Do té doby působil Marek například jako generální ředitel sklářské společnosti Preciosa-Lustry v Kamenickém Šenově nebo ředitel logistiky v jejím hlavním závodě v Jablonci nad Nisou. Zejména odborná veřejnost kritizovala jeho nulové zkušenosti v tak specifickém oboru, jakým je právě zdravotnictví. Podle něj je do budoucna pro nemocnici prioritou heslo, že slušnost jde ruku v ruce s odborností.