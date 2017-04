Neschopnost ministrů dopravy zbrzdila výstavbu silnic v kraji o roky

Liberecký kraj - /HLASUJTE/ Stavba silnic v kraji vázne. Nejvíce je to znát na Českolipsku, které čeká na obchvat, a také u spojení mezi Libercem a Hradcem Králové, které se vleče už celé roky.

Oprava silnice. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Dalibor Krutiš

INDEX DENÍKU 51% 51 procent panelistů Deníku z Libereckého kraje odpovědělo kladně na otázku: BRÁNILA RYCHLEJŠÍ VÝSTAVBĚ DÁLNIC HLAVNĚ PROJEKTOVÁ NEPŘIPRAVENOST? 49 procent se domnívá, že nikoliv. Odpovídalo celkem 37 dotázaných.

Už před dvěma lety se starostové z celého Českolipska rozhodli společně tlačit na vládu i zákonodárce, aby začali řešit kritickou dopravní situaci na Českolipsku.

Spojení Českolipska na Děčín je obrovský problém zvlášť v zimě.

SILNICE SMRTI

Problematická je i přetížená silnice I/9 mezi Novým Borem a Českou Lípou. Silnice Nový Bor Česká Lípa je některými řidiči dokonce označována za silnici smrti."

Na dokončení obchvatu České Lípy, který by dopravě výrazně ulevil, a o kterém starostové dotčených obcí a měst za podpory kraje jednali, se díky liknavosti a nečinnosti všech dosavadních ministrů dopravy, kteří se na postu střídají jako na orloji, bohužel stále jen čeká. „Pokud česká vláda podporuje miliardami korun infrastrukturu nutnou pro škodovku a její další investice, tak myslím, že musíme najít stejnou cestu, aby vláda podpořila investice i pro dodavatele škodovky, kterých je v regionu celá řada," zdůraznil už před dvěma lety v Českém rozhlasu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

SILNICE PŘES ČESKÝ RÁJ? STÁLE NENÍ NA OBZORU

Patová situace trvá i nadále při výstavbě rychlostní silnice R 35 přes Český ráj, který by měl zrychlit dopravu mezi Libercem a Hradcem Králové.

„Situace se bohužel za dva roky nikam neposunula," uvedl včera. V tomto případě nemá Černého Petra v rukou jen ministerstvo dopravy, ale i dotčené obce, které se brání, aby úsek vedl navrhovanou trasou. Kritická je zejména situace kolem Rovenska.

ANKETA: BRÁNILA RYCHLEJŠÍ VÝSTAVBĚ DÁLNIC HLAVNĚ PROJEKTOVÁ NEPŘIPRAVENOST?

Peníze jsou spíše až na druhém místě. Důvod, proč se v Česku staví málo dálnic, je jinde. Ve špatné přípravě projektů, výkupu pozemků, složitém územním plánování a množství odvolání. Myslí si to těsná většina lidí, která tentokrát odpovídala v Panelu Deníku. Že se v Česku příprava podceňovala, nicméně kritizoval i stávající ministr Dan Ťok. Loni poslal na přípravu nových staveb rekordní sumu 2,1 miliardy korun, meziročně o 300 milionů korun více. Jedním dechem ale Ťok dodává, že v reálu to bude vidět (na zprovozněných silnicích) nejdříve za pět let. Stavby silnic jsou u nás během na dlouhou trať. Takže těžit z toho bude nejspíše až Ťokův nástupce. Vládě se nepovedlo prosadit zákon o liniových dopravních stavbách, dílčí úlevu přinese schvalovaná novela stavebního zákona.

Michael Canov, senátor, Chrastava

Také. Další a možná hlavní příčinou však byl stav našeho zákonodárství, který umožňoval a zčásti nadále umožňuje úspěšně léta blokovat jakoukoli takovouto výstavbu.

Martin Půta, hejtman LK, Hrádek n. N.

Ano, jednoznačně. Nejhorší období bylo ale za ministra dopravy Bárty, kdy se přestalo projektovat, a který stopnul dokonce už i započaté projekty. Tím se výstavba silnic v kraji zdržela nejméně o dva až tři roky. Šlo mimo jiné o to, že skončila platnost studií vlivu staveb na životní prostředí, tzv. EIA, takže se musely vypracovávat nové. Nejvýrazněji to je i znát na obchvatu České Lípy a plánovaném úseku silnice R35 přes Český ráj.

Josef Březina, Jablonec nad Nisou, vedoucí A mužstva HC Vlciskar

Ne, spíše liknavost úřadů. Řada jiných zájmů a snaha „něco na tom trhnout „ od lidí, kteří mohli ovlivnit např. to, kudy dálnice půjde. Některé projekty zde byly už od Hitlera, další z 80 let, ale vše se vymýšlí znova. A vlastní tempo výstavby, to je kapitola sama pro sebe.