Novákova družice v Lípě je stále zralá akorát do šrotu

Česká Lípa – Více než rok po zvednutí vlny zájmu o osud kinetické plastiky V. K. Nováka v České Lípě dílo dál chátrá. Město nechává zpracovávat statický posudek.

Ve větru hlučnou kovovou sochu kritizovala vloni v létě obyvatelka sídliště Pod Holým vrchem v České Lípě. Zeptali jsme se proto vedení města, jak hodlá s problémem naložit. Dostalo se nám odpovědi, že budou uvažovat o sejmutí díla a nahrazení něčím jiným, modernějším. Zprávy si následně všimla odborná veřejnost, která dala na pohled nevýznamnému příběhu zajímavý zvrat.

Zjistilo se totiž, že se jedná o experimentální, kdysi pohyblivou plastiku Meteorologická družice jednoho z nejvýznamnějších představitelů umění druhé poloviny 20. století Vratislava Karla Nováka. Ten je například autorem známého kyvadla na Letné v Praze. Vedení města záměr odstranění plastiky tedy zase stáhlo a kauza se dostala do celostátních médií. Rok se s rokem sešel a stav díla z roku 1978 se k lepšímu nezměnil.

Nevyužili příležitost

„Nechápu vedení České Lípy, že se toho okamžitě nechopilo. Kdyby se v nějakém městysu ve Francii zjistilo, že tam mají sochu Alexandra Caldera (americký výtvarník, mezi jehož díla patří kinetické plastiky; pozn. red.), tak by to okamžitě dali do propagace města a turistických bedekrů a začali by to těžit,“ míní sochař a popularizátor umění Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a Volavky, který mapuje výskyt soch z doby normalizace ve veřejném prostoru. Na možné autorství V. K. Nováka loni upozornil a následně jej i potvrdil právě on.

„V. K. Novák je v panteonu nejlepších výtvarníků 20. století, a ta realizace je mimořádně nadčasová a kvalitní,“ říká Karous. Podrobný posudek o technickém stavu a možnostech restaurování rozměrného díla letos vypracovala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice přidala rozsáhlou studii o výjimečné kolekci autorových děl v České Lípě. Oba dokumenty, ke kterým se v Deníku ještě vrátíme, město obdrželo v březnu.

„S materiály pracujeme, město v současnosti nechává zpracovávat statický posudek plastiky. Výsledky zatím nemáme, ale podle toho, co jsem viděl, to s ní nevypadá moc dobře,“ tvrdí místostarosta České Lípy Juraj Raninec.