O větší parkoviště na Špičáku někteří nestojí

Česká Lípa – Dnešním dnem měly začít na sídlišti Špičák stavební práce na rozsáhlé obnově parkovacích míst. Proti tomu se na poslední chvíli ohradili místní obyvatelé.

Pohled na sídliště i celé město z rozhledny Špičák.Foto: mucl

Parkování podle hesla „stojím, kde se dá“ na sídlišti Špičák v České Lípě chtěla radnice učinit konec plánovanou revitalizací největšího sídliště ve městě. V rámci první etapy, která se dotkne ulic Zhořelecká, Budyšínská a Žitavská, vznikne kromě jiného 118 nových parkovacích míst. Proti navýšení parkovacích míst se však na poslední chvíli ohradili obyvatelé ulice Žitavská. „V územním rozhodnutí bylo uvedeno, že se jedná o stavbu regenerace v ulici Zhořelecká a Budyšínská a najednou koukáme, že se bude dělat parkoviště i v Žitavské,“ sdělil zastupitelům na středečním jednání za obyvatele ulice Mirek Strnad.

MÉNĚ ZELENĚ

Největší problém podle něj mají obyvatelé s tím, že by parkovací místa vznikla na úkor zeleně. „Na projektu je vidět, že by měl být chodník a za ním parkovací stání, to by však bylo na úkor zeleně. Nejsem si jistý, zda s tím je možné něco dělat, ale navrhujeme, protože je u nás parkovacích míst dost, aby se projekt lehce upravil. Chodník by se posunul na místo parkovacích míst a zeleň by tam zůstala,“ doplnil svůj návrh zastupitelům Strnad.

Zastupitelé byli neohlášenou návštěvou zaskočeni a s obyvateli se domluvili na společném setkání, které by mělo proběhnout dnes v podvečer. Že je o parkovací místa na Špičáku zájem, ukázala loni i veřejná anketa, které se účastnilo 2501 respondentů. Jejím účelem bylo zjistit priority obyvatel ohledně větších městských investic a největší podporu získal právě projekt regenerace sídlišť a navýšení počtu parkovacích míst. I proto bylo vedení města přáním části obyvatel lehce zaskočeno. „Ale určitě se můžeme sejít a ještě to probrat. Uvidíme, co se dá ještě dělat a jestli je možné této skupině lidí vyhovět,“ uvedl místostarosta České Lípy Juraj Raninec.