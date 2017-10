ANKETA: Protikuřácký zákon zatím hospody nezruinoval. Projeví se v zimě

Českolipsko, Liberecký kraj – Tržby hostinských se přes léto po zákazu kouření výrazně snížily hlavně u těch, kdo nenabídli kuřákům pohodlný exil.

Zákaz kouření. Ilustrační snímek.Foto: Deník

Zákaz kouření v hospodách a restauracích odnaučí kouřit jen málokoho. Lidé nadále dychtící po zapíjení cigaretového kouře kávou nebo jiným nápojem, obsadili na jaře a v létě zahrádky gastronomických provozoven.

Za podnikem U Sršně v českolipské Sokolské ulici je mezi domem a torsem středověkého opevnění malý dvorek s posezením. Štamgasti z řad těžkých kuřáků trávili většinu teplých měsíců právě zde. „Jsem zvědavý na zimu, to už tam rozhodně sedět nepůjde,“ říká provozovatel pivnice Josef Zahrádka s tím, že teprve v tu chvíli se ukáže pravý dopad nového nařízení. Zahrádka, ač sám kuřák, protikuřácký zákon kvituje. „Pro mě je to určitě lepší, nejsem tady celý den v tom kouři,“ dodává s tím, že zásadního propadu návštěvnosti a tržeb se prozatím nedočkal.

Když není kde

V o poznání horší situaci jsou už dnes provozovatelé podniků, kde je cesta na cigaretu dlouhá či nepohodlná. Je to případ hlavně donedávna vyhledávaných „odkladišť manželů“ v nákupních centrech.

„V kavárně v obchodním centru evidujeme úbytek tržeb okolo 80 procent,“ říká spolu s několika nepublikovatelnými slovy na adresu zákona provozovatel kavárny v českolipském OD Albert Vladimír Šolín.

Jsou ale i místa, kde si se zákazem příliš hlavu nelámou. Kde když se sejde správná společnost a nastane správná pozdní hodina, zatahuje šéf lokálu s konspirativním pohledem závěsy a vytahuje schované popelníky. Některé herny pak rozdávají jakési vodní dýmky, do kterých mají kuřáci cigaretu v případě kontroly vhodit. „Hráče je potřeba u bedny udržet co nejdýl,“ vysvětluje barmanka z nejmenované herny.

Narazit na podobné „ostrůvky svobody“, jak tyto podniky jejich vděční hosté nazývají, je čím dál složitější. Konkrétní místa vám z pochopitelných důvodů nemůžeme prozradit.

Kuřáci opouštějí hospody

Potrefená Husa, Steak House, Plaudit, Maškovka. Ani jedné z těchto restaurací v Liberci nový zákon zákazníky nevzal. Situace mimo centrum krajského města je už však horší.

„Návštěvnost i tržby nám od té doby, co platí zákon, klesly o polovinu,“ postěžoval si provozovatel restaurace V Ráji kousek od zimního stadionu Jan Koťátko. „Přemýšlím o tom, že začneme propouštět,“ připustil s tím, že už před přijetím zákona nabízeli oddělené prostory pro kuřáky i nekuřáky. Podobně je na tom i hospůdka V Zátiší v Rochlici. „Dokud bylo teplo, tak to šlo. Ale teď už se zdrží spousta hostů jen chvíli. Máme úbytek více než polovinu,“ svěřil se provozovatel Marcel Adam.

V některých restauracích se od zavedení nekuřáckého zákona proměnila skladba návštěvníků. „Lidí je tady pořád stejně, jen někteří přestali a začali chodit ti, kterým vadilo, že je tady nakouřeno,“ vysvětlil majitel liberecké hospůdky Tatáž Pakáž Martin Březovský. Kolik zákazníků nový zákon z hospod vyžene, však podle hospodských ukáže až opravdová zima.

ANKETA: Jaký dopad má protikuřácký zákon na váš podnik?

Michal Pitek, Bonver a Wildcook, Česká Lípa: V Bonveru nám ubylo asi 50 % hostů, přičemž samozřejmě ubyla i tržba. V restauraci Wildcook naopak zákaz kouření vítám a je znát, že i našim hostům to vyhovuje. Myslím si, že by kluby, jako je třeba právě Bonver, měly mít výjimku a tam by kouření mělo být povoleno.

Josef Palme, Kozlovna Skleník, Česká Lípa: U dvou z mých podniků se počet zákazníků neprojevil, ale na jednom na českolipském sídlišti naopak hodně znatelně. S tržbami je to podobné jako s úbytkem lidí. Provozovnu na Špičáku musíme zavřít, není to ale jen z důvodů protikuřáckého zákona.

Miroslava Stránská, U Doušů, Kravaře: Tržby se nám snížily i přesto, že jsme v tuhle chvíli jediná hospoda ve vesnici. Kdyby se nekouřilo přes obědy, to beru, ale nechápu, proč se to nesmí po páté, šesté hodině, kdy už obědy nejsou? Máme sice terasu, ale v zimě budou muset všichni stejně chodit na mráz a to se nikomu nechce.

František Buňata, Zámecká konírna, Vratislavice: Co se týče restaurací našeho typu, je to správné rozhodnutí. Jsme zameřeni na gastronomii a hodně nás navštěvují rodiny s dětmi. Počet návštěvníků se určitě zvedl a s nimi i tržby.

Monika Salačová, Hudební klub Centrál, Česká Lípa: Neprojevilo se to v počtu hostů ani v tržbách. Ovšem, myslím si, že je protikuřácký zákon špatný. Hosté musí chodit kouřit ven před budovu, a tím se způsobuje hluk a nepořádek před budovou.

Petr Jandura, Restaurace Neptun, Liberec: My si stěžovat nemůžeme. Od zavedení protikuřáckého zákona nám určitě hosté přibyli. Tržby máme také díky tomu větší. Řekl bych až o dvacet procent.

Karel Lusk, Luxor club, Česká Lípa: Na návštěvnosti ani na tržbách se to neprojevilo. Lidé se s tím smířili a ani nenadávají, ale prodloužil se čas ranního úklidu. Na cigaretu si zajdou lidé ven, u čehož rádi popíjí. Ráno tak musíme uklízet nedopalky a pet lahve.

Renáta Kludská, Balada, Liberec: My jsme byli nekuřácká restaurace už od loňského podzimu. Na začátku úbytek byl, ale lidé si zvykli. Nekuřácká byla vždy zadní část, teď je pro maminky s kočárky výhodnější, že si mohou sednout i s dětmi už v přední části u dveří.

Milena Bauerová, Restaurace Pod Rampou, Jablonec: Zatím nemůžeme přesně zhodnotit dopad protikuřáckého zákona, jelikož v letních měsících jsme měli u restaurace k dispozici letní zahrádku a Klub Na Rampě byl uzavřen. Očekáváme ovšem, že možná nepatrně ubude návštěvníků Na Rampě. Nejvíce se změna projeví během následující zimy.

Liridon Karaqi, Radnice, Jablonec: Tím, že restaurace Radnice byla nekuřácká i před zavedením protikuřáckého zákona, nic se u nás významně nezměnilo. Lidé, co k nám chodili pravidelně, tak stále chodí. Naopak ještě přibyli hosté. Celkově se nám tržby rok od roku zvedají, ale nemyslím si, že by na tom měl tento zákon významný podíl.

Jana Saučuková, Půlměsíc Grill & Pasta, Jablonec: Protikuřácký zákon se v našem podniku nijak výrazně neprojevil. Počet našich hostů se nijak zásadně nezměnil a je srovnatelný s dobou před zavedením zákona. Navíc se v našem podniku nekouřilo ani dříve. Platnost tohoto zákona se neprojevila ani na našich tržbách. Mohu potvrdit, že hosté se k nám rádi vrací.