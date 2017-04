Občané Jezvé bojují za hřiště

Jezvé - Z oblíbeného místa společného posezení obyvatel Jezvé zmizely lavičky a dřevěné dekorace. Prý na popud starosty. Občané již podepisují petice.

V Jezvé v sobotu křtili vlastní nové pivo.Foto: Deník/Kateřina Charvátová

Zvláštním sporem žijí v těchto dnech obyvatelé obce Jezvé, která správně spadá pod větší Stružnici. Podle rozhořčených obyvatel i přespolních příznivců jediné místní hospody Hasičárna se starosta Stružnice Jan Mečíř zasloužil o zrušení oblíbeného plácku před pohostinstvím.

Na kdysi kopřivami zarostlém a zanedbaném kusu země, přiléhajícímu k hospodě, vytvořil v průběhu let její současný provozovatel Martin Šimončič posezení s lavičkami, slunečníky, okrasnou zelení a s prostorovými dřevěnými dekoracemi ve tvaru parní lokomotivy, hasičského vozidla a letadla, které si oblíbily zejména děti, které je využívají ke svým hrám. Tedy využívaly, Martin Šimončič je totiž z pozemku odklidil, společně se vším, co neroste ze země. Údajně na základě výzvy starosty.

Je na místě podotknout, že hostinský Šimončič vše vystavěl na obecní parcele, která není součástí nájmu prostoru, kde svou činnost provozuje. Obec po něm proto požaduje, aby si pozemek pronajal, čímž by z ní mimo jiné sňal odpovědnost za případné úrazy, které by na „necertifikovaných prolézačkách" mohly nastat. „Když jsem se byl tenkrát na úřadě zeptat, jestli si tam můžu umístit sezení, říkali, že je to v pořádku," říká Šimončič.

Starosta Mečíř k tomu říká, že hlavní problém nastal až s umístěním výše zmíněných dřevěných prolézaček. „Nejde o to, aby platil nájem z těch pár metrů, jde o to, že si tam umístil necertifikované hrací prvky. Pokud se tam něco stane, kdo za to bude odpovědný? Obec," říká Jan Mečíř s tím, že to bylo kolektivní rozhodnutí celého zastupitelstva Stružnice, včetně opozice.

Šimončič prý nemá problém s tím, že by si měl pozemek pronajmout, ale s podmínkami, které obec ukládá. „Oni nejdříve chtěli, abych si pronajal celou plochu před hasičárnou, na katastru ale nejsou zakreslené výjezdy hasičských vozidel a chodníky, které nevyužívají jen moji hosté. Proč bych si měl pronajímat něco, co využívají všichni?" ptá se hostinský, který si nakonec před pár dny nechal geodety na vlastní náklady vytyčit plochu, kterou má zájem nadále využívat.

„Nechal jsem si pro jistotu vytyčit dvě varianty, jednu svou, kde žádám o jen pronájem plochy, kterou využívám, a druhou, kde jsou zohledněny připomínky pana starosty," říká Šimončič, o jehož žádosti bude rozhodovat dubnové zastupitelstvo.

Mezitím se však mezi příznivci hospody vzedmula vlna nevole a solidarity. „Téměř všechno kulturní, sportovní i hudební dění v Jezvé organizují manželé Šimončičovi. Každému se líbil čistě, krásně a vtipně upravený prostor před hasičárnou. Vždycky jsem si myslela, že takto fungující hospoda je pro obec i jejího starostu požehnáním. Nechápu přístup a jednání obecního úřadu, který takovému hostinskému přinejmenším hází klacky pod nohy," píše ve svém článku v Regionálním zpravodaji Šárka Švehlová. Zároveň připomíná olympiády, turnaje v kuličkách a další z nepřeberného počtu akcí, které Šimončičovi pořádají.

Velký příval solidarity, alespoň v měřítku obce s pěti sty obyvateli, se strhl také na Facebooku. „Pro obec musí být ponižující srovnání s jedním hospodským, jehož přínos obci a kulturnímu životu v ní daleko přesahuje to, co naše slavné vedení na radnici je schopno pro nás udělat," vyčítá občan Jezvé Milan Sehnoutek, který se stal iniciátorem petice, již za dva dny podepsalo padesát lidí. Další se prý chystají podepsat dokument s jednoduchým názvem „Podpora hasičárně" o víkendu.

„Nikdy se nestalo, že by obec nevyšla Šimončičovi s čímkoliv vstříc," brání se starosta nařčení. „Nikdo ze zastupitelů určitě nechce, aby s hospodou skončil," dodává Jan Mečíř.