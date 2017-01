Obce a města se chtějí rozvíjet

Českolipsko - Obce a města letos chtějí investovat hlavně do veřejného prostranství a silnic. Potřebují však dotační pomoc.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Necelých jedenáct milionů korun žádají obce a města na Českolipsku od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017.

O největší částku usiluje Prysk, který chce téměř jeden a půl milionu korun na obnovu a rekonstrukci přírodní nádrže a půl milionu na obnovu a rekonstrukci požární nádrže. „Oba dva projekty jsou pro nás důležité. Dělali jsme i anketu mezi lidmi a většina chtěla obnovu hasičské nádrže. Když se povede i druhý záměr, budeme samozřejmě rádi," uvádí starosta obce Prysk Jan Sviták.

Prysk má velké šance na úspěch, protože letos vyhrál titul Vesnice Libereckého kraje a bodoval i při postupu do vesnice roku, čímž spadá do dotačního titulu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.

Nové silnice

Dalšími žadateli jsou Žandov, Provodín a Skalice u České Lípy, které žádají jeden milion korun, který by chtěli využít na opravu komunikací. Lepší silnice by chtěli i v Dubé, a to směrem na Křenov. Tady by se náklady měly pohybovat kolem milionu korun. Necelou milionovou dotaci žádá na opravu silnice obec Nový Oldřichov. Po menších částkách chtějí na lepší trasy v Oknech, na Polevsku, v Tachově, ve Velenicích a v Zahrádkách.

Kulturní život

Krásnější a modernější kulturní sály by chtěli mít v Jestřebí a v Kunraticích u Cvikova. Jestřebí by do rekonstrukce sálu, kde se má dobře nejen tančit, mělo dát i s pomocí dotace přes jeden milion korun. Ministerstvo pro místní rozvoj žádají o dotaci 400 tisíc korun. O něco levnější bude rekonstrukce kulturního domu v Kunraticích u Cvikova, kde by měla obnova stát cca 600 tisíc korun.

A co děti?

Obce myslí i na své nejmladší obyvatele, a proto se rozhodly zažádat o dotaci i na dětské a multifunkční hřiště. Nejvíce peněz chtějí do dětského hřiště investovat v Mařenicích, kde by mělo vyjít na necelých 600 tisíc korun. I obec Stvolínky se rozhodla zmodernizovat dětské hřiště a žádají o dotaci 300 000 korun. Multifunkční a dětské hřiště chtějí s pomocí dotace vybudovat také v Novém Oldřichově.

Jestli obce a města s žádostí o dotaci uspějí, se rozhodne v dubnu. „Velký počet žádostí ukazuje to, že naše podpora je v našich obcích nepostradatelná. Nejedná se navíc o poslední součet žádostí, stále máme otevřenou výzvu na podporu cestovního ruchu a marketingových aktivit. Žadatelé by pak do konce dubna měli dostat rozhodnutí o jejich úspěšnosti," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.