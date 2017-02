Zahradu, kde hrozí „otrava kyslíkem", i letos zaplavila velká voda

Českolipsko - Velkou vodu zažili Jan a Eva Surovcovi ze Stružnice už několikrát.

Zahrada Surovcových ve Stružnici působila úchvatným dojmem, i když byla z větší části zatopená. Foto: Deník/Kateřina Charvátová

Na konci jejich pozemku proudí Ploučnice, a z jindy poměrně klidné řeky se po vydatných deštích stává dravý tok, který se rozlije po celé jejich zahradě. Výjimečné a obdivuhodné zahradě.

Manželé Surovcovi o ni pečují přes třicet let, jsou hrdými členy klubu skalničkářů Primula Děčín. Jejich zahradu jezdí obdivovat zájezdové autobusy zahrádkářů a skalničkářů z celé republiky. „Je to náš koníček, kterému se oba věnujeme od dětství. Dcera mi často říká, že u nás na zahradě hrozí otrava kyslíkem," říká Eva Surovcová.

Zahrada, i když v minulém týdnu z větší části zatopená, působí úchvatným dojmem. V nezaplavené části vykukují první letošní sněženky a květy skalniček, kterých tady mají manželé stovky. Nechybí stromy a bonsaje.

Ačkoliv na stružnickém úseku řeky Ploučnice platit skoro tři dny druhý povodňový stupeň, zůstávali Jan a Eva Surovcovi optimističtí. „Je to škoda, ale pořád lepší než před sedmi lety, kdy mám zapsané na osmi papírech, kolik nám povodeň poničila stromů," vzpomíná Jan Surovec.

I jeho manželka na rok 2010 vzpomíná ve špatném. „Letos to bylo rozhodně lepší než předchozí povodně. Bylo mi z toho dost úzko. Když už se zdálo, že voda klesá a můžeme se pustit do oprav, přišla druhá vlna. To mě odrovnalo. Navíc voda tehdy spláchla nějaký benzín či naftu a tráva, která nám vyrostla na zahradě, byla toxická, stromy nám shnily. Bylo to opravdu hrozné," dodává Surovcová.

Kvůli hrozbě povodní musela přestěhovat desítky skalniček i ze skleníku. „Uvidím, jak zvládnou, že nejsou ve skleníku. Některé mám z Ameriky a nemají rády zimu a mokro," říká majitelka zahrady.

Manželé na své zahradě nemají jen rozrostlou a úchvatnou flóru, ale chovají zde i faunu. „Máme králíky a slepice, po minulých povodních jsem králikárnu předělal, aby byli králíci výš. Teď zrovna mají mladé, tak musím vodu sledovat, abych je stihl přestěhovat," vypráví Jan Surovec.

Protože doma nemají internet, tak hladiny toků sledují na teletextu. Pan Jan také na zahradě položil cihlu, na níž sleduje pohyb vody. „Volají nám ostatní skalničkáři a ptají se, jak jsme na tom, nabízí i pomoc. Už se těšíme, až bude voda pryč a budeme moci na zahradě znovu pracovat," říká Eva Surovcová.