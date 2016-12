OBRAZEM: Betlém v oříšku? V Mimoni ho mají

Mimoň - Betlémy ze slaměného šustí, perníku i papíru, betlém drátěný či paličkovaný. To vše najdete na 5. výstavě betlémů, která je až do 8. ledna k vidění v Městském muzeu v Mimoni.

Nechybí tu ani několik rarit, třeba minibetlém ve vlašském oříšku nebo betlém v lahvi či jeden betlém z konce 19. století se sedmdesáti dřevěnými polychromovanými figurami. Výstavu doplňuje sbírka vánočních a novoročních pohlednic od Hany Šikýřové z let 1899 1945. Výstava betlémů je otevřená od úterý do neděle vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.