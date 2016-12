Obsluhoval jsem českého prezidenta

Česká Lípa - Nikoliv zaplivané špeluňky čtvrté cenové kategorie, ale nablýskané sály Pražského hradu jsou místem, kam již pošesté vyrazili studentky a studenti oboru Hotelnictví z českolipské Euroškoly na praxi, neboli stáž.

Prezident Miloš Zeman. Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Náročnou práci a důsledné plnění přísného protokolu zvládají s nadhledem a entuziasmem, který se často nevidí.

„Když stojíme u rautu, člověka to celkem unaví, ale když můžeme lítat s talíři a sklenicemi po sále, jsem okamžitě nabitá energií," vypráví nadšeně studentka Vendula Petrlová. Ohromné sály a duch místa na ni působí příjemně.

Obsáhnout velké akce pro desítky důležitých lidí je velice psychicky vysilující, ať už je to oslava hradního tajemníka, nebo vánoční večírek pro zaměstnance hradu, vždy se jedná o náročné strávníky a hosty, kteří by neměli na nic dlouho čekat.

„Na začátku je to hrozný stres, nikdo pořádně neví co má dělat, po chvíli se všichni rozkoukáme a pak už všechno šlape jak má," říká Vendulin spolužák Tadeáš Pavlas s tím, že další výhodou je možnost podívat se na místa, kam se normální smrtelník běžně nedostane. „Hlavně je to nedocenitelná zkušenost, jakou má málokdo," podotýká.

ŠŤASTNÁ NÁHODA

Absolvovat stáž na takto významném místě není obvyklé, v případě českolipské školy pomohla náhoda. „Máme sesterskou školu ve Strakonicích, odkud zároveň pochází ředitelka TOP hotelu Praha, který je generálním dodavatelem cateringu na Pražský hrad," říká ředitelka českolipské Euroškoly Petra Kašparová, a dále popisuje, jak ředitelka TOP hotelu viděla jedno ze školních aut, kde bylo napsáno, že se jedná i o hotelovou školu. Ke spolupráci už chyběl jen krůček.

„Protože ve Strakonicích nemají tolik žáků a my se snažíme školy propojovat i v dalších oblastech, oslovili nás. Tím to začalo," popisuje Kašparová.

Všichni studenti dostanou kromě významné zkušenosti i osvědčení, kterým se mohou prezentovat při shánění zaměstnání. Někteří studenti jsou doslova sběratelé různých certifikátů. „Mám Europass za pětitýdenní stáž v Německu, certifikát na točení piva a absolvovala jsem carvingový kurz," říká teprve sedmnáctiletá Vendula.

Prý už mají se spolužačkou promyšlený podnikatelský plán na vlastní restauraci, včetně jména a jídelníčku. Obsluhovat na Pražském hradě byla už čtyřikrát, ale s Milošem Zemanem si prý zatím netykají.