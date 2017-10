Od zdravotnických knih si odskočili k jachtingu

Doksy - Převážně knihy pro lékaře a další zdravotnické publikace, to jsou běžné položky katalogu nakladatelství Geum.

Mezi kazistiku diabetologie a rádce pro lidi stižené alergiemi všeho druhu se ale občas dostane i titul poněkud lidovějšího charakteru. Například právě vyšlý sborník mapující 90 let jachtingu v Doksech.

Bylo to roku 1927, když se hrstka německých jachtařů sdružila v klubu, který nesl název Segelclub Hirschberg am See. Zde, v dnešních Doksech začíná na Máchově jezeře éra jachtingu. O rok později postaví Dokeští na břehu loděnici pro svých prvních šest plachetnic.

„Pan majitel se jachtingu věnuje, tak jí dal spolu s Jacht Clubem Doksy dohromady,“ uvádí Tereza Bělková z českolipské kanceláře nakladatelství.

Čekání na vítr

Převážně fotografická publikace na čtyřiceti stranách přináší pohled na chronologicky řazené zásadní události nebo jen momentky z plavby i čekání na vítr.

Na třech stranách popisuje kniha nastíněné počátky jachtingu, poválečné vzpomínky Míly Pokorného a připomíná největší sportovní úspěchy klubu.

Na samém začátku historické série fotografií je dávno sešrotovaný parník Greif i dodnes dochovaná motorová Jarmila. Plachtění tehdy bylo zatím jen rekreační.

Už v roce 1931 ale došlo k prvnímu závodnímu střetnutí mezi jacht klubem z Doks a dva roky fungujícímu soupeři ze Starých Splavů.

Ze zlatých předválečných let se po válce stávají léta budovatelská. Na začátku 50. let kupříkladu dochází k výstavbě hráze u jachtklubu. Putování historií pak končí osmdesátými léty minulého století, kdy se dnešní zasloužilí členové klubu teprve učí vázat uzly.

Mezi další obecně zajímavé tituly nakladatelství patří Princ se žlutou hvězdou od Františka Tichého, oceněný v roce 2015 Zlatou stuhou. Čtivý příběh popisuje pouť židovského míšence Petra Ginze z válečné Prahy přes Terezín a Birkenau až do vesmíru. Tam se chlapcova kresba z koncentračního tábora dostala na palubě raketoplánu Columbia.