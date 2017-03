Odložte sekačky. V neděli bude klid

Českolipsko - Vyhláška o držení nedělního klidu rozděluje obyvatele.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Města na Českolipsku začínají zavádět „nedělní klid". Občané a rekreanti by tak v neděli a o svátcích neměli používat sekačky, křovinořezy, cirkulárky a jiné hlučné přístroje.

Již čtyři roky platí obecně závazná vyhlášku o regulaci hlučných činností po celou neděli ve Skalici u České Lípy. Začátkem letošního roku si nedělní klid odhlasovali také zastupitelé ve Cvikově a v Novém Boru.

„Smyslem vyhlášky je zajištění klidu o nedělích. Vymezuje dobu od 6 do 22 hodin, během níž by lidé neměli používat hlučné stroje, které mohou ostatní rušit v době odpočinku. Jedná se hlavně o otevřené prostory, ale i byty, například v panelácích. V řadě českých měst a obcí už podobné vyhlášky platí," vysvětluje novoborský starosta Jaromír Dvořák.

V Boru už před dvěma lety vydali radní výzvu ke vzájemné toleranci. Ta zohledňovala jak potřeby vlastníků nemovitostí, chalupářů, tak lidí dojíždějících přes týden do práce. Stížnosti obyvatel na hluk ve dnech volna však řešila radnice dál. „Bohužel doporučení už nestačilo, problém tak řešíme vyhláškou," dodává Jaromír Dvořák.

V Doksech neschválili

Jiný názor měli zastupitelé v Doksech, kteří tuto vyhlášku odmítli. „Názory se samozřejmě různily. Jedni argumentují tím, že celý týden hodně pracují, nemají tedy prostor si tyto činnosti udělat ve všední dny. Druzí říkají, že také celý týden hodně pracují a mají tedy právo alespoň v neděli si v klidu užít svých zahrad a teras a nenechat se obtěžovat sekačkami, motorovými pilami, křovinořezy a cirkulárkami," uvedla již dříve starostka Doks Eva Burešová.

I názory občanů a rekreantů se odlišují. „Zakázal bych i soboty odpoledne," myslí si Michal Špaček. „Určitě bych takovou vyhlášku zavedl všude. Jinak je to tak, že v sobotu seká jeden soused a v neděli druhý. Člověk si ani v klidu nevypije kávu venku. Neslyší vlastního slova," říká Vláďa Kahoun.

Někteří obyvatelé se rozčilují, že na vlastním pozemku by si majitelé měli moct dělat, co chtějí, jiní hledají kompromisy. „Na vesnicích bych to zakázal, v neděli by tam měl být klid. Ve větších městech mi to přijde zbytečné," uvádí Jiří Prokeš z České Lípy. „Já s tím nesouhlasím. Jsou lidé, kteří nemají jindy čas, a zase takový hluk to není," oponuje také Šárka Vinšová.

Podle starostky Doks Evy Burešové je řešení problému s hlučností hlavně o sousedských vztazích. „Soused by měl tolerovat souseda, že je neděle a že to, co si mohl udělat v týdnu odpoledne nebo v sobotu, nebude zbytečně nechávat na neděli, aby rušil. A naopak soused by měl tolerovat souseda, že když v týdnu a v sobotu pršelo, tak si soused musí tu trávu někdy posekat a dříví někdy pořezat. Předpokládám, že by to neměl dělat v osm hodin ráno, stejně jako v pravé nedělní poledne," doplňuje Eva Burešová.

Ztište i hudbu

Podle nové vyhlášky Nového Boru se v neděli na území města nebudou smět používat hlučné stroje a přístroje, které obtěžují svým hlukem. Omezení se týká například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, vrtaček, ale i pouštění hlasité hudby. „Nová vyhláška, jejíž porušení bude posuzováno jako přestupek, vstoupí v účinnost v polovině března," dodává mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

Ve Cvikově, kde stejné omezení platí od letošního ledna, se zákaz vztahuje i na státní svátky.

Zeptali jsme se na váš názor:Petr Špaček: Někdy to udělat musím, pokud to je po 8. ráno, tak to normálnímu člověku nemůže vadit. A co lidi, kteří jsou po noční, těm to bude vadit i v týdnu. Je to složitý.



Lukáš Langr: Zakazovat práci co lidi potřebují udělat a mají na to čas právě třeba jen v neděli, je pěkná blbost.



Zdenka Staňková: Já bych to zakázala v paneláku, cely týden se tu vrtá a bouchá, i v sobotu i neděli, neni snad ani jeden den klidu. Jsou tu lidé v důchodu a ti většinou dělají bordel právě o víkendu, i když jsou celé dny doma, ještě jsou nevrlí, když jim před půlnocí řeknete, že maji čas do 22 hodin. Nikdo nebere ohledy ani na malé děti, ktere uz pred 20. hodinou chodí spát.



Nataša Buchlovičová: Když nebudu moct pracovat v neděli, tak to budu dohánět v týdnu a budu dělat do 22.00, a to se taky nebude někomu líbit.



Eva Novotná: Neděle je jeden den na odpočívání a ten se má dodržovat.