Ošacení z krajské sbírky získá českolipská charita

Liberec, Česká Lípa - Charitativní sbírka zachovalého obnošeného oblečení Dejte věcem druhou šanci, kterou dvakrát ročně organizuje mezi zaměstnanci sociální odbor Krajského úřadu Libereckého kraje, proběhne dnes ve vestibulu úřadu už popáté.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Nepotřebné šatstvo, svetry, košile, trička, bundy, ale i třeba boty a další věci si odvezou pracovníci Farní charity Česká Lípa. Sami je posléze rozdělí mezi sociálně slabé z Českolipska, zejména lidem bez domova a obyvatelům azylových domů.

„Do sbírky se obvykle zapojí přes sto pracovníků Krajského úřadu LK. Je obdivuhodné, že je zájem pomoci sociálně slabým alespoň touto formou mezi našimi úředníky tak velký a že pořád roste. Nosí do sbírky nejen už nepotřebné oblečení, ale také věci do vybavení domácnosti, skleničky, hrnky, talíře, ale i drobné elektrospotřebiče, například mixéry. A to úplně nové, ještě nevybalené. To ocení zejména maminky s dětmi," sdělil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Jak uvedla mluvčí kraje Markéta Dědková, sbírku ošacení pořádá sociální odbor již třetí rok. Původně se měla konat jenom jednou ročně, ale kvůli velkému zájmu se hned první rok uskutečnila dvakrát, na jaře a na podzim.

Výtěžek pokaždé putuje do některé z charitativních organizací. Při jednom z minulých ročníků se dokonce auto charity muselo na Krajském úřadu Libereckého kraje otočit třikrát. Věcí se nashromáždilo tolik, že se všechny do osobního automobilu najednou nevešly. „Ze sbírky se stala tradice. Určitě v ní budeme pokračovat," doplnil Pavel Svoboda.