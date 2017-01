Oslavy provázely požáry, nehody, amputace a hrozby

Českolipsko - Bezuzdné veselí, které vypuklo poslední den v roce, pomáhaly korigovat posílené služby jednotek integrovaného záchranného systému. Pyrotechnika opět brala prsty.

Novoroční oslavy v České Lípě.Foto: Deník/Vít Černý

Neopatrnost, často notně posilněná větším množstvím alkoholu je zvláště během oslav začátku nového roku zdrojem nehod, zranění a dalších negativních jevů, které na přelomu roku řešili ženy a muži zapojení do Integrovaného záchranného systému.

Už během silvestrovského odpoledně utrpěl závažné poranění pyrotechnikou třináctiletý chlapec. „Chlapec utrpěl zranění obličeje a oka, které si následně vyžádalo další ošetření na specializovaném pracovišti FN v Hradci Králové," říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Lenka Moravcová s tím, že vážnější zranění od petardy zaznamenala záchranná služba již 30. prosince, kdy bouchla petarda v ruce mladému muži v České Lípě a způsobila mu částečnou amputaci dvou článků prstů. A nebyl sám.

„Na svou neopatrnost doplatil krátce před půl jednou nad dnešním ránem rovněž čtyřiadvacetiletý muž z Českolipska, kterému zábavná pyrotechnika způsobila vážné poranění na ruce," říká policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že policisté nyní okolnosti všech případů vyšetřují a shromažďují podkladové materiály pro jejich právní kvalifikaci.

Hořící kontejnery

Hasiči hned na Nový rok vyjížděli k doutnající popelnici v Žandově. Pořádně zabrat dostaly také kontejnery na českolipském sídlišti Sever. Několik jich doslova lehlo popelem.

Hasiči vyjížděli i k hořícímu vozidlu v českolipské Školní ulici. „V 02:44 byli českolipští hasiči voláni k požáru dodávky," řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová s tím, že příčinu a škody hasiči zjišťují. „Nejvážnější byla nehoda, ke které vyjížděli krátce před pátou ráno do Dolní Police na Českolipsku. Vůz narazil do stromu, zraněného řidiče a spolujezdce museli hasiči z vozu vyprostit. Záchranáři je převezli do nemocnice," říká Štrauchová.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje významně posílilo v souvislosti se silvestrovskými oslavami výkon služby, a to zejména pořádkové policie. Policisty zaměstnal mimo jiné čtyřiatřicetiletý muž z Českolipska, který kolem půl druhé v noci prostřednictvím linky 158 oznámil, že v obci Ploužnice na Českolipsku vybuchne nespecifikovaný nástražný výbušný systém. „V průběhu hovoru se policistům dokonce představil svým vlastním jménem a ti ho pak krátce na to vypátrali v jedné z místních restaurací," popisuje policejní mluvčí Ivana Baláková.

K poplašnému telefonátu se muž přiznal, a protože byl silně opilý, převezli ho policisté na protialkoholní záchytnou stanici. „Až vystřízliví, tak ho vyslechnou do protokolu a rozhodnou o dalším postupu vůči němu. V Ploužnici se žádný nástražný výbušný systém nenacházel," dodává Baláková.