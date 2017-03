Otevřená věznice by mohla být i ve Stráži

Stráž pod Ralskem - Ministerstvo spravedlnosti představilo nový projekt otevřených věznic. Inspirace přišla ze zahraničí.

Připravit odsouzené na návrat do běžného života pomáhá ve Stráži jejich zaměstnávání. Vězni pracují například ve firmě na recyklaci použitých spotřebičů nebo ve sklárnách.Foto: ČTK/Radek Petrášek

Bez mříží a dozorců, jen pod dohledem kamer. Projekt takzvaných otevřených věznic představilo ministerstvo spravedlnosti ve Stráži pod Ralskem, kde právě probíhá konference o vězeňství. Otevřenou věznici, která odsouzeným poskytne uvolněnější podmínky, aby se naučili samostatnosti a připravili se na život na svobodě, by uvítal i ředitel strážské věznice.

První takzvanou otevřenou věznici, která má vězňům usnadnit návrat do života, by mohla mít Česká republika už v říjnu. Vznikne v Jiřicích na Nymbursku a obsadí ji 32 vězňů. Její součástí budou čtyři plně vybavené domy například s šatnou a kuchyní.

Budoucí spoluobčan

„Otevřené věznice jsou důležitý nástroj pro snížení vězeňské recidivy a zpětného začleňování odsouzených zpět do společnosti. Máme tady zástupce ze zemí, kde tyto věznice fungují například z Norska, Německa, nebo Rumunska. Čerpáme zkušenosti tak, abychom se vyvarovali chyb. Projekt je výstupní fáze práce s vězněm, dostává se tam vězeň, který za chvíli tak jako tak skončí na svobodě. Je celkem jedno, za co původně seděl. Je to náš budoucí spoluobčan a my ho potřebujeme připravit, aby pokud možno vedl řádný život. Určitě je ale bezpečnost pro nás na prvním místě," uvedl Robert Pelikán, ministr spravedlnosti.

Projekt se velice líbí ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Ta zatím napomáhá vězňům zvykat si na život mimo věznici tak, že polovinu z odsouzených zaměstnává, a to buď přímo v areálu věznice, a nebo u soukromých subjektů.

„Máme 861 odsouzených a 460 jich k dnešnímu dni pracuje. Do budoucna budeme usilovat, aby otevřená věznice byla i u nás. V současné době to funguje tak, že jsou vězni hromadně odvezeni na pracoviště, kde jsou pod dohledem. Otevřené věznice by toto odbouraly, daly by jim prostor, aby se sami realizovali, aby mohli ukázat, že mohou mít důvěru odjet sami z věznice a být v zaměstnání sami. Je to něco, co ve věznicích v ČR zatím není," řekl Ladislav Blahník, ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem.

Nesmí se prát

Otevřená věznice úspěšně funguje například v Norsku. „Je to pro vězně úplně jiný režim. Nejsou zde ploty ani zdi, ale je tu striktní režim. Děláme pravidelně testy moči, nesmí se zde hádat ani prát. Pokud se chovají dobře, dostávají přístup k vzdělání a k workshopům, které jsou i venku," vyprávěl Kim Ekhaugen z norské vězeňské služby, který do Stráže pod Ralskem dorazil na konferenci o tomto tématu debatovat s dalšími odborníky.

I samotní vězni ve Stráži pod Ralskem by projekt uvítali. „Určitě se mi to líbí. Je to lepší být v civilním prostoru, ve věznici máme vše připravené a jídlo uvařené" říká Marcel, který si ve věznici ve Stráži pod Ralskem odpykává trest 68 měsíců za majetkovou kriminalitu.