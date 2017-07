Parkování u nemocnice přestane být noční můrou

Česká Lípa - Parkovacích míst u českolipské nemocnice je málo a jsou nevhodně řešena. Úpravami v areálu, které začnou už v létě, přibude až 130 nových stání. Nově budou zpoplatněna.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.Foto: Deník

Marnému hledání volného parkovacího místa v areálu českolipské nemocnice bude brzy konec. Po demolicích nevyužívaných budov a dalších úpravách vznikne v bezprostřední blízkosti nemocnice až 130 nových stání.

Zcela nový parkovací systém, na kterém se začne pracovat už během prázdnin, ale počítá i s poplatky za stání. „Parkovací systém bude na obdobném principu jako u většiny nemocnic. Rádi bychom nabídli krátkodobé parkování v areálu nemocnice zcela zdarma, delší stání by poté mělo být zpoplatněno,“ popsala referentka strategie a marketingu českolipské nemocnice Kateřina Amrichová.

Už brzy

Nové parkovací plochy vzniknou v první vlně při vjezdu do areálu nemocnice. V průběhu letních měsíců půjdou k zemi nevyhovující a chátrající drobné budovy, například bývalá vrátnice, prodejna a sklad. Prostory poté nemocnice rovněž využije jako parkoviště. Sloužit by mělo začít už ke konci letošního roku. „Nové plochy se dále připravují v prostoru bývalé staré nemocnice nebo podél budovy polikliniky,“ upřesnila Amrichová.

Parkování u nemocnice kritizuje řada pacientů i návštěvníků nemocnice již řadu let. „Už bylo na čase, člověk aby přijel o dvacet minut dříve, aby měl čas na hledání parkovacího místa. Navíc počet míst, na to jak je to velká nemocnice, je opravdu vtipný. Není pak ani výjimkou, že lidé parkují i tam, kde by se stát nemělo,“ říká Petr Koníček z České Lípy.