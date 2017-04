Pasy a občanky. V Lípě jen pro trpělivé

Česká Lípa - Vydávání osobních a cestovních dokladů je v České Lípě běh na dlouhou trať. Uspějí jen trpěliví, nebo ti, kdo mohou ponocovat.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Není to tak hrozné, čekám tu jenom tři hodiny," odpovídá muž slunící se na lavičce před pracovištěm registrů vozidel, cestovních a osobních dokladů Městského úřadu v České Lípě. Vyřídit osobní doklady přišel chvíli před začátkem úterních úředních hodin. Už brzy by měla přijít řada na jeho číslo.

Je chvíli po jedenácté hodině a uvnitř sedí nebo postává asi čtyřicítka lidí čekající na vyřízení nejrůznějších záležitostí. Podle on-line systému jen na vydání cestovního dokladu čeká v tu chvíli 22 lidí. Záležitosti týkající se cestovních dokladů a občanských průkazů vyřizují tři přepážky. V době oběda je jejich počet o jednu nižší. Úterní úřední hodiny končí v půl třetí odpoledne. Nejspíš se na všechny dostane.

Jak popisuje českolipský zastupitel Petr Skokan, tento stav je zlepšením oproti situaci v minulém týdnu, kdy si cestovní doklad vyřizoval on. „Ráno jsem tam přišel a chtěl si vzít lístek s číslem. Nahlásilo mi to, že je limit žádostí pro tento den vyčerpán," říká. Vybaven tipem od známých informace nedbal a vyčkal na místě. Po mnoha pokusech mu systém kýžené číslo vydal.

ON-LINE ZA DVA TÝDNY

Lepší to není ani při registraci přes internet. Nejbližší termín, který si lze zamluvit, je za čtrnáct dní. Je navíc třeba trochu ponocovat. „Možnost registrace na daný den se spustí vždy po půlnoci. Za pár minut už zase není na co klikat," vypráví Skokan s tím, že se na jednání zastupitelstva města pokusí navrhnout, aby dostali zaměstnanci úřadu možnost jít do práce přesčas.

„Já nevidím problém, když by mohli jít dobrovolně se 100 % příplatkem o víkendu za přepážku," dodává.