Pavel Marek obhájil funkci generálního ředitele českolipské nemocnice

Česká Lípa – Ve výběrovém řízení o tom rozhodla komise, která vybírala ze dvou kandidátů.

Ing. Pavel Marek. Bývalý manažer firmy Preciosa.Foto: Deník / Švecová Jana

„Pavel Marek byl doporučen na funkci generálního ředitele NsPČ,“ informoval ve středu 27. října její člen, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. Rozhodnutí výběrové komise bude podle zákona předloženo dozorčí radě českolipské nemocnice. Poté ho jmenuje její představenstvo, jehož je Marek zároveň předsedou.

Marek byl pověřen řízením nemocnice začátkem roku poté, co kraj odvolal z jejího čela bývalého ředitele Kratochvíla. Do té doby působil Marek například jako generální ředitel sklářské společnosti Preciosa-Lustry v Kamenickém Šenově nebo ředitel logistiky v jejím hlavním závodě v Jablonci nad Nisou. Zejména odborná veřejnost kritizovala jeho nulové zkušenosti v tak specifickém oboru, jakým je právě zdravotnictví. S kritikou se setkalo i jeho následné dosazení do funkce předsedy představenstva Krajské nemocnici v Liberci, jehož generálním ředitelem je Luděk Nečesaný. Krajská nemocnice tím dostala fakticky dvojí vedení. Z jejího managementu odešli poté někteří odborníci, rovněž Luděk Nečesaný oznámil svou rezignaci.

Českolipská nemocnice je se 475 akutními lůžky druhou největší nemocnicí v kraji. Ročně je tam hospitalizováno kolem 19 tisíc pacientů, dalších 280 tisíc lidí projde ambulancemi. Zařízení zaměstnává 840 lidí, z toho 110 je lékařů a zhruba 415 sester. Nemocnice je akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví Libereckého kraje. Předloni skončila podle informace ČTK v zisku 21,9 milionu korun při výnosech 714 milionů. Loňská čísla podle předběžných informací zřejmě tak dobrá nebudou, protože nastal propad v poskytované péči.