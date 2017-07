Po letech se dočkali. Obchvat v Dubé je v provozu

Dubá - Bezpečnější a méně hlučnější bude nyní Dubá. Městu se od nadměrné dopravy uleví díky obchvatu, který se začal stavět už před třemi lety.

Slavnostní otevření obchvatu proběhlo v pátek ráno.Foto: Deník/Kateřina Charvátová

V pátek dopoledne se slavnostně otevřela první téměř tříkilometrová část obchvatu. Přeložka vyšla Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) na 440 milionů korun.

Vybudovaná přeložka nahrazuje stávající úsek komunikace I/9, nevhodně vedený přímo centrem Dubé. Stavba zahrnuje i tři mosty a jednu mimoúrovňovou křižovatku. Obchvat je nyní ve zkušebním provozu. Dobudovat zbývá sjezdy a nájezdy ve směru z Dubé na Doksy a Českou Lípu.

„Stavba obchvatu zásadně zvýší bezpečnost silničního provozu v tomto úseku. Přeložka odvádí dopravu ze zastavěné části obce, čímž dojde ke snížení hlukové a exhalační zátěže. Výrazně se uleví nejen místním obyvatelům, ale také řidičům, kteří při průjezdu obcí museli překonávat nevhodné směrové a výškové vedení trasy," uvádí generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Díky obchvatu by měla být i bezpečnější a rychlejší cesta z Dubé do Prahy. „Je to dobře, přeci jen jezdit s nákladním vozem skrze samé centrum města, kde se nachází autobusové nádraží a základní škola, není z pohledu bezpečnosti nejlepší," říká profesionální řidič Miroslav Franěk. Podle starostky Dubé se řada místních obává, že ve městě bude klidu až příliš. „Já osobně jsem se už těšila, že se zlepší bezpečnost ve městě," popsala starostka Zdeňka Šepsová.

Ředitelství silnic a dálnic nyní chystá stavbu dalšího obchvatu na Českolipsku, konkrétně Kravař na silnici I. třídy číslo 15, na který je již vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok.