Poděkování starostky převzali sportovci, strážník i majitel rybárny

Česká Lípa - Po sedmnácté včera převzaly vybrané osobnosti města Česká Lípa ocenění Poděkování starostky.

„Je to ocenění za to, co vykonali ve prospěch našeho města a jeho občanů, za což nominovaným i oceněným právem náleží projev naší společné úcty a obdivu. Bez podobných lidí by byl náš českolipský život mnohem, mnohem chudší," uvedla starostka Romana Žatecká.

Na cenu bylo letos nominováno třiadvacet lidí. Poděkování převzali čtyři z nich. Speciální poděkování získala za svou statečnost Ludmila Doležalová a také Eva Markgrafová za dlouholetou práci pro Městské noviny.

Na závěr slavnostního podvečera v KD Crystal zahrál Divadelní klub Jirásek svou slavnou instantní Lucernu.

OCENĚNÍ

Jaroslav Linhart

Ocenění získal za výchovu několika volejbalových generací a za úspěchy svých svěřenců, na kterých se jako zkušený trenér dodnes aktivně podílí. Přestože je už několik let ve starobním důchodu, stále je aktivním členem Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Česká Lípa a dál se věnuje trénování mládeže. Volejbalu se věnuje již od mládí. Byl aktivním hráčem a trenérem týmů VTJ nebo Dukla. Jako voják z povolání hrál za vojáky druhou ligu a také je trénoval. Když před lety přišel služebně do České Lípy, začal trénovat muže v krajském přeboru a dovedl je do druhé ligy, kde pod jeho vedením hráli dlouhá léta. Junioři hráli pod jeho vedením nejvyšší volejbalovou soutěž a to extraligu juniorů.

Jiří Coubal

Podnikatele a provozovatele rybárny Triton na Škroupově náměstí starostka odměnila za to, jak řadu let provozuje svou živnost a díky tomu nám v České Lípě nechybí ani specializovaný obchůdek s bohatou rybí nabídkou. „Možná si ani neuvědomujeme, jaká je to dnes vzácnost provozovat takový obchod jinde než ve velkoměstě. Kolik času, úsilí, umu a vynalézavosti to stojí udržet jej tu celé roky. A tak díky nadšení pro věc a obětavosti pana Coubala a jeho spolupracovníků se nemusíme pro čerstvé ryby, rybí saláty a další výrobky z ryb a mořských plodů trmácet kamsi za město do supermarketu, kde bychom stejně marně hledali tak rozsáhlý výběr," uvedl v nominačním dopise zastupitel Miroslav Hudec.

Petra Hurtová

Zdravotně handicapovaná sportovkyně cenu převzala za dosažené sportovní výsledky, vzornou reprezentaci města a za osobní statečnost postavit se svému zdravotnímu omezení. Kvůli nemoci, která způsobuje abnormální křehkost a řídnutí kostí, strávila velkou část svého dětství po nemocnicích a léčebnách. Od svých pěti let je upoutána na invalidní vozík. Když dospěla, nikdy ji to však neodradilo od postupného naplňování jejích největších snů. Stát se maminkou a začít vrcholově sportovat. Na handbiku se poprvé rozjela před pěti lety a začala pravidelné trénovat. Ze závodů si už přivezla spoustu medailí. K nejcennějším patří titul mistryně ČR handbiků jak v horské, tak i v silniční cyklistice.

František Pittner

Poděkování starostky získal za vysoce profesionální plnění služebních povinností strážníka českolipské městské policie a zejména za záchranu lidského života. K městské policii přišel v roce 2003 jako bývalý příslušník Sboru nápravné výchovy ČR a svůj smysl pro pořádek a spravedlnost uplatňuje i jako strážník. Jeho přístup oceňují zejména občané, se kterými se potkává v terénu. Letos se aktivně zapojil do projektu „asistenti prevence kriminality" a působí jako mentor asistentů, kterým pomáhá plnit pracovní povinnosti. Jako jeden z hlavních strážníků pomohl paní Jolaně, která skončila bez živobytí na ulici. S přicházející zimou hrozilo, že žena bez pomoci další dny nejspíš nepřežije.

Mladíka ochránila před bitím vlastním tělem

Mimořádnou cenu za osobní statečnost a odvahu převzala Ludmila Doležalová.

Celý příběh, v němž ochránila napadeného mladíka, se odehrál letos na podzim v Jáchymovské ulici. V kritickou dobu tam nečekaně značnou silou uchopil za ruku sedmnáctiletého mladíka neznámý muž a požadoval po něm mobilní telefon. Potom ho ještě udeřil pěstí do obličeje.

Ve chvíli, kdy sevření povolilo, se mladík agresorovi vysmekl. Přeběhl silnici směrem k autobusové zastávce, kde stáli dva lidé. Doufal, že tam už bude v bezpečí. Jenomže lupič společně se svým komplicem, který ho doprovázel, mladíka pronásledoval i do autobusové zastávky a tam ho znovu napadl úderem pěstí do obličeje. Tentokrát takovou intenzitou, že hlavou rozbil skleněnou výplň zastávky. Krvácel a v obavě o své zdraví se schoulil na zem a chránil si rukama hlavu.

V této chvíli do děje aktivně zasáhla statečná Ludmila Doležalová. Stoupla si mezi napadeného a útočníka a chránila ho před dalším bitím svým tělem. Trvala na tom, aby mladíka nechali na pokoji, jinak volá policii. Nezalekla se ani výhrůžek, což násilníka od dalších útoků odradilo a s komplicem zmizeli.

S mladíkem vyčkala na místě do příjezdu jeho rodiny a teprve, když se přesvědčila, že mu žádné nebezpečí nehrozí, se s ním rozloučila. Za zmínku stojí, že incidentu na ulici přihlížel také další svědek, dospělý muž, ale ten na rozdíl od Ludmily Doležalové nijak nepomohl.