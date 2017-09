Pokutu pro Kravaře za zveřejnění jmen zlodějů na webu soud nezrušil

Kravaře - Táhnoucí se spor mezi obcí Kravaře a Úřadem pro ochranu osobních údajů je nejspíš u konce. Městský soud v Praze zamítl žalobu obce Kravaře ze začátku roku 2014.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Požadovala zrušení rozhodnutí úřadu a vrácení pokuty ve výši 30 000 korun, kterou od ÚOOÚ dostala za zveřejnění jmen pachatelů dvou vzájemně nesouvisejících přečinů na webu obce v roce 2013.

Obec může do dvou týdnů ještě podat takzvanou kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ale podle starosty Kravař Víta Vomáčky se tak nejspíš nestane. „Musí o tom rozhodnout rada města, ale podle vyjádření našeho advokáta je velmi malá pravděpodobnost, že bychom uspěli,“ říká Vomáčka. Celý případ je tak po čtyřech letech patrně u konce.

ZMIZELY KANÁLY A KOLA

Kauzu odstartovaly krádeže, kterých se dopustili následně zveřejnění zloději v Kravařích. První z výtečníků odcizil na několika místech v obci litinová kanálová víka. Doma je rozštípal a prodal do sběrných surovin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o notorického recidivistu, policisté jej brzy dopadli. Sepsali s ním protokol a propustili ho. Pár dní na to starosta Kravař Vít Vomáčka celý incident popsal na webu obce s uvedením celého jména pachatele. O den později obec na webu informovala o dalším přestupku jiného pachatele. Ten ukradl dvě jízdní kola v ceně 4 000 korun.



„Je to jakési vytváření pranýře, ale tento institut je už dávno překonaný. Tady nemá konat obec, ale měla by konat policie, soud nebo přestupková komise,“ reagovala tehdy na počínání Kravař Hana Štěpánková, mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřad následně obci udělil finanční postih, obec podala žalobu a zbytek už znáte.

„Ten, co odcizil ta kanálová víka, dokonce po zveřejnění sám přišel na obecní úřad s omluvou. Se zveřejněním jeho jména neměl problém,“ říká Vít Vomáčka s tím, že dotyčný následně pro obec dokonce nějaký čas pracoval. „To jsou lidi, kteří spáchali přestupek proti obci, proti státu a proti svým spoluobčanům. Nedej bože, aby se slušní lidé, co chodí do práce, dozvěděli, kdo žije okolo nich. Za to jsme trestaní,“ konstatuje starosta Kravař. Podle něj žijeme v prapodivném státě. „Slušnost, normálnost a morálka opět prohrála,“ dodává rozhořčně starosta Vomáčka.