Pomáhají dětem hezky žít. Na sobotu připravují v Lípě romský festival.

Mimoň, Česká Lípa – Manželé Hanzlovi již sedmým rokem pomáhají a ukazují cestu dětem z často problematických rodin.

Možnost v klidu posedět, podívat se na internet, jít na výlet, popovídat si s někým. Na pohled obyčejné věci, které jsou ale i dnes pro mnohé děti téměř nedostižným luxusem. Hlavně pro ně se v Mimoni rozhodli manželé Romana a Jiří Hanzlovi v roce 2011 založit organizaci Lampa. V té se s kolegy věnují a pomyslně svítí na cestu dětem a rodinám, které jsou různými způsoby vyloučení nebo vyloučením ohroženi. Nejčastěji se tak děje kvůli etniku, postižení nebo chudobě.

V DOBRÉM SE VRACEJÍ

„V tuhle chvíli máme registrováno přes 300 dětí, které, se tady občas ukáží,“ říká Romana Hanzlová s tím, že těch opravdu aktivně docházejících je okolo sedmdesáti. Za šest let existence už Lampou prošlo mnoho dětí a rodin. „Přijel kluk, Rom, co tady s námi začínal a teď žije dlouhodobě v Anglii. A on vám po šesti letech řekne, že se má dobře, že se učí, že chce být policistou. To je pak hodně příjemné,“ popisuje Hanzlová.

ZA SEDMISTOVKY OYBIN

Lampa se v červenci přestěhovala z rodinného domu Hanzlových do městské budovy vedle praktické školy. V létě s dětmi také vyrazili na tábor k Máchovu Jezeru a postupně s nimi zdolávají všech deset „sedmistovek“ v Lužických horách. „Kdo s námi byl alespoň na pěti, pojede za odměnu do Německa na Oybin,“ podotýká Jiří Hanzl. U samotných dětí slaví výlety i tábor úspěch. Milanovi a Sandře se nejvíc líbil výhled na Klíči, nejtěžší výstup byl prý na Javor. „Na táboře se mi líbilo Batikování triček,“ říká Kristýnka.

KALE JAKHA

Terénními aktivitami to ale u Hanzlových nekončí. V sobotu 7. října od 13.00 v českolipském KD Crystal pořádá Lampa společně se spolkem A Lumen Vitae už třetí ročník romského tanečního festivalu Kale Jakha. Zdarma se na něm představí čtrnáct tanečních skupin a několik dalších umělců. Zazpívat přijde účastnice Československo má talent Barbora Cínová nebo etablovaný muzikálový zpěvák Jaroslav Parči. Z kapel vystoupí Gypsy Roma Star, Romano Styll Eliáš a oblíbení Bachtale Chawe. Po loňském úspěchu se vrací i raper Luboš WK.