Poplatky za psa jsou různé. Pejskaři ve městech si připlatí

Českolipsko - Blíží se splatnost poplatků za psy. Jejich roční výše se na Českolipsku liší až o tisíc korun. Nejvíce platí majitelé psů ve větších městech a v panelových domech.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Václav Pancer

Někde padesátikoruna, jinde tisícovka. Místní poplatky za psa jsou v každém městě a obci jiné. V některých městech se dokonce liší i podle toho, v jaké ulici bydlíte. Rozhoduje ale i počet psů.

Na Českolipsku zaplatí za své psí miláčky nejvíce lidé v České Lípě. „Konkrétní výše poplatku se odvíjí od části města a typu domu, v němž má držitel psa trvalý pobyt. Zvýšená sazba platí pro druhého a každého dalšího psa a naopak snížená sazba pro poživatele důchodu. V praxi se tedy výše poplatku za jednoho psa pohybuje mezi 100 až 1 500 korun ročně," uvedla Monika Bayerová, tisková mluvčí radnice.

V České Lípě je evidováno 3 380 psů. V roce 2016 radnice na poplatcích za psy vybrala bezmála 1 280 000 korun. Ve Cvikově majitelé psů žijící v rodinných domcích a domech s méně než třemi bytovými jednotkami zaplatí za psa jen 100 korun. Ve větších bytových domech je to už o 700 korun více.

Například v Sosnové majitelé zaplatí za psa pouhých padesát korun. I v Doksech rozdělují, zda máte psa v rodinném, či bytovém domě. V rodinném domě je to 200 korun, v bytovém o dvě stovky víc.

Názory se různí

Názory pejskařů na výši poplatku podle způsobu bydlení se různí. „Přijde mi to absurdní. Psa mám očipovaného, uklízím po něm. Bohužel nemám peníze na to, abych bydlel v rodinném domě. Takže když žiji se psem v panelovém domě, tak si připlatím," uvedl pejskař Marek Benda.

Lenka z České Lípy je jiného názoru. „Já bych rozhodně poplatky za psa navýšila, a to právě lidem v paneláku. Kdo má psa na zahradě, nechodí ho venčit do ulic, nebo dokonce do centra města. Bohužel řada majitelů psů si po svých zvířatech nedokáže uklidit a pak to ve městě vypadá příšerně, všude samý exkrement," podotkla.

Regulérně nejdražší poplatky v rámci Libereckého kraje jsou v Jablonci nad Nisou. Zde za prvního psa zaplatíte 1 500 korun, za každého dalšího 2 200 korun. Dokonce i v Liberci jsou poplatky nižší. Za prvního psa zde zaplatíte 600 korun a za dalšího 1 500 korun.

Z poplatků, které jsou součástí příjmu městského rozpočtu, jsou hrazeny náklady spojené s chovem psů. „Loni náklady na chov psů činily přes milion korun. To zahrnuje i instalaci a nákup košů, hromadné očkování proti vzteklině a podobně. Dále město zajišťuje ve spolupráci s útulkem a veterinární ošetřovnou odchyt a péči o toulavá zvířata, tato činnost představovala částku osm set padesát tisíc korun," uvedla již dříve Markéta Hozová, tisková mluvčí magistrátu města Jablonec nad Nisou.