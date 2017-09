Prvňáci budou mít tabla! První představíme děti ze ZŠ K. Šenov a ZŠ Prácheň

Česká Lípa – Fotografie žáků 1. tříd budou vycházet v Českolipského deníku od 13. září do konce ledna 2018.

Přivítání ve velkém stylu si pro své prvňáčky připravila Základní škola v Kravařích.Foto: Deník/Petra Hámová

Učitelé přivítali v Libereckém kraji více než pět tisíc prvňáčků, kteří letos poprvé usedli do školních lavic. Mezi nimi bylo i jednadvacet prvňáků, kteří společně nastoupili do ZŠ Kravaře. V jejich slavnostní den je do školy doprovodili rodiče a také místní hasiči.

Českolipský deník si dal za cíl všechny prvňáčky při svém slavnostním roce vyfotografovat a představit je čtenářům. Jako první se vydáme ve svém novém unikátním projektu do ZŠ Kamenický Šenov a ZŠ Prácheň. Jejich fotografie vyjdou v Deníku ve středu 13. září.