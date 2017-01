Přelom roku láká nazout pohorky a utéct před výbuchy do přírody

Začíná to vždy kolem Vánoc, nedočkavci, převážně nezletilí, začínají postupně uždibovat ze svých zásob zábavní pyrotechniky.

Rodiny Jakoubkova a Wéghova na nádraží ve Svoru.Foto: Deník/Jiří Jelínek

Exploze eskalují tradičně již během silvestrovského dne. Autor těchto řádků, podobně jako plno dalších lidí, proto každoročně vyráží na pěší výlet do přírody.

Poslední výlet roku měl letos jistou zvláštnost, poprvé jsem nasedl do vlaku na novém českolipském nádraží. Vyrazili jsme ve značném předstihu, abych mohl novou stavbu náležitě prozkoumat. Je opravdu parádní.

Ve Svoru potkáváváme rodinu Jakoubkovu a Wéghovu (na obrázku), očividně zdatné sportovce, pro něž je nejzásadnější událostí loňského roku úspěch Gabriely Koukalové.

Po chvíli povídání se naše cesty rozcházejí, my míříme přes Rousínov do Cvikova, kde je jasný cíl: Tamní čtrnáctistupňový Sváteční ležák. Cestou potkávám velké množství lidí na procházkách a výletech, nejsem jediný, kdo odmítl tvrdnout doma mezi výbuchy.

Ze Cvikova vede červená značka až do Radvance a poté do Nového Boru. O kouzelné scenérie a čistý vzduch není nouze. U lesního hřbitova si uvědomujeme, že nestihneme vlak, a další jede za hodinu. Musíme proto zasednout do místní kavárny na horkou čokoládu. Nevadí, kam bychom dnes ostatně spěchali. V melancholické náladě poté jdeme na nádraží, opět za občasného burácení dělobuchů.

Nejsme sami

Podobně jako my, utekl od hluku do Lužických hor i vášnivý turista a českolipský zastupitel Miroslav Hudec. „Když se k tomu přidá inverze, pošmourné, mlhavé počasí, od posypové soli mokré a kluzké komunikace, od nichž to syrově táhne a kde musí jeden neustále dávat pozor na každý krok, nelze se divit, že přibývá lidí, kteří touží alespoň na chvilku z takového nevábného prostředí vypadnout. No a když pak ten jeden vystoupá nad inverzi, uvidí nad sebou slunce, parádně modrou oblohu a jinovatkou až nadpozemsky nazdobenou krajinu, ani se mu nechce zpátky do toho městského pošmourna a nevlídna," popisuje Hudec.