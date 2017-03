Přespávačkou v knihovnách budou provázet hrdinové Čtyřlístku

Liberecký kraj - Oblíbený komiks Čtyřlístek, který je doma v Doksech u Máchova jezera, bude letos doprovázet účastníky Noci s Andersenem. Akcí, kterou české knihovny každoročně svádí boj o zájem dětí o jejich oblibu knižních titulů. Přespávat se bude v knihovnách, školách i domech dětí a mládeže. Jen v Libereckém kraji proběhne Noc s Andersenem na více než šedesáti místech.

V těchto dnech vychází speciální číslo časopisu Čtyřlístek s názvem Noc v knihovně. Časopis je nazván podle hlavního příběhu, který vytvořil sám otec Čtyřlístku, Jaroslav Němeček. Hlavní příběh se odehrává v tajemné knihovně. Bude totiž Noc s Andersenem, Foto: VLP / Hámová Petra

Otec Čtyřlístku Jaroslav Němeček, který má na Doksku chalupu, a právě do krajiny kolem Bezdězu příběhy oblíbených kreslených hrdinů před lety zasadil, vytvořil k letošní Noci s Andersenem speciální číslo komiksu. „Hlavní příběh se odehrává v tajemné knihovně. Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa stráví pohádkovou noc nejen s dětmi, ale také s Andersenovými pohádkovými postavami,“ říká za tým Čtyřlístku Pavla Němečková a dodává: „Právě v tomto čísle vyhlašujeme výtvarnou soutěž, Namaluj komiks. Nejlepší příběhy odměníme hezkou knížkou a vítězný komiks bude otištěn ve Čtyřlístku.“



Časopis Čtyřlístek je fenomén českého komiksu. Vychází nepřetržitě již 48 let. První číslo spatřilo světlo světa 15. května 1969 a toto speciální číslo je již 623. vydáním. Ani na jeho obálce nechybí rybník Blaťák (Máchovo jezero) a hrad Bezzub (Bezděz). Děj většiny příběhů se sice odehrává ve fiktivní obci Třeskoprsky. Předobrazem jim ale byly reálné Doksy, kde mají kreslení hrdinové také své muzeum nebo naučnou stezku. Že příběhy Čtyřlístku zasadil Jaroslav Němeček do okolí Máchova jezera, dlouho nikdo nevěděl. „Jako umělci na volné noze jsme tu trávili hodně času rekonstrukcí objektu, a tak jsme sem „přesadili“ z Prahy i Čtyřlístek. Zdejší kraj je krásný a inspirativní,“ prozradil už dříve v rozhovoru pro Deník Němeček.



Čtyřlístek má kromě muzea v Doksech také svou vlastní minci. Má hodnotu jednoho dolaru a platit se s ní dá na Cookových ostrovech.

Noc s Andersenem Celorepubliková akce se koná na konci března měsíce čtenářů. Děti nocují nejen v knihovnách, kde si užijí zábavu v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a od té doby se do projektu zapojují desítky knihoven, škol nebo domů dětí a mládeže po celé republice. V Libereckém kraji je letos zatím nahlášeno dvaašedesát akcí. Kde se bude na konci března přespávat, se můžete podívat na www.nocsandersenem.cz