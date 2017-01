Přestavba zámku za padesát milionů se blíží

Doksy - Turisty a milovníky historie má do Doks přilákat přestavba zámku za 49 milionů.

Doksy na Českolipsku získaly více než 40 milionů z fondů EU a nyní spouštějí veřejnou zakázku, jejíž vítěz na jaře tohoto roku zahájí dlouho očekávanou rekonstrukci památkově chráněného zámku. Foto: Klára Dedková

Dokský zámek, který hostí příležitostně akce města, ale veřejnosti není běžně přístupný, se už letos dočká obnovy. A brzy i otevření. Rekonstrukce zámku, který vlastnil i vojevůdce Albrecht z Valdštejna, bude stát téměř 50 milionů korun. Do roku 2019 má v památce vzniknout turistické informační centrum s výstavním prostorem a prohlídkový okruh s historickou expozicí. Město tak chce přilákat více turistů.

„Nyní připravujeme veřejnou zakázku, soutěž bude vypsána zřejmě na začátku února," řekla Eva Burešová, starostka Doks. Zámek je v majetku města od roku 2015, kdy ho převzalo od Libereckého kraje a začalo s jeho postupnou opravou. Na tu zatím největší město získalo dotaci přes 40 milionů korun z EU. Uspělo s projektem, jenž připravilo společně s německým městem Bad Muskau.

Součástí projektu je kompletní rekonstrukce vytápění, obnova oken a dveří a stavební úpravy interiéru.

Koupelna i výtvarný salón

Prohlídkový okruh ukáže způsob života posledních majitelů zámku na přelomu 19. a 20. století. Návštěvník tak uvidí lovecký salon, jídelnu, knížecí koupelnu, literární a výtvarný salon, neboť některé ženy z rodu Valdštejnů byly v 19. století umělecky činné.

„Kromě toho v expozici ukážeme, jaký vliv a význam měli Valdštejnové v Doksech a kníže Pückler v Bad Muskau na hospodářský rozvoj regionů a utváření krajiny, neboť máme mnohé společné," uvedla Renata Mauserová z Městského kulturního střediska v Doksech.

Rekonstrukce by měla odstranit jeden z největších problémů zámku, což je vytápění. „Dnes, když chcete vytopit například Rytířský sál pro koncerty, musíte vytápět celý zámek a náklady jsou pak obrovské," uvedla starostka.

Jako zdroj zůstane nedaleká plynová kotelna, uvnitř zámku ale vysloužilý systém nahradí nový, který umožní regulaci v každém ze tří křídel samostatně. Kompletně se vymění i radiátory. V místech, do nichž budou mít přístup návštěvníci, budou radiátory historizující litinové, v provozních místnostech budou klasické plechové.

Fólie v oknech

V jižním křídle se obnovy dočkají také okna a dveře. Jak šel čas, sešly se postupnými výměnami na zámku čtyři typy oken různého stáří a kvality. Ty nejmladší z konce 20. století nahradí dobové repliky. Starší okna, která si uchovala svou historickou hodnotu, zůstanou po celkové repasi na svých místech. Všechna okna by měla mít po dokončení také mnohem lepší izolační schopnosti.

„Velkou práci dalo vymyslet, jak zabránit tomu, aby okny utíkalo ze zámku teplo. Eurookna se do takové budovy samozřejmě nehodí a ani jinými úpravami jsme nechtěli znehodnotit vzhled zámku. Nakonec se architektům a odborníkům na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí podařilo najít přijatelné řešení. Hodně tomu pomohl i konstruktivní přístup libereckých památkářů," říká projektový manažer města Jakub Derynk. Tabulky oken tak překryje takřka neviditelná izolační fólie, dutiny ve špaletách vyplní minerální vata a prohlubně pro odvod zkondenzované páry zaizoluje olověný plech.

Vvybourají podlahy

Nejviditelnější změny přinese přestavba přízemí a prvního patra v jižním křídle. Dělníci odstraní nevyhovující podlahy, novodobé obklady stěn nahradí štuková omítka či repliky původního dřevěného obležení a ze vstupní haly se do infocentra bude vcházet prosklenými dveřmi. Nové bude i osvětlení a vzduchotechnika. Obnovy se dočkají v jižním křídle také okna a dveře. Dnes jsou na zámku čtyři typy oken různého stáří a kvality. Okna z konce 20. století budou nahrazená dobovými replikami, historická zůstanou po repasi na svých místech.

Armáda i školáci

Zámek, který byl na konci 16. století založen Janem z Vartenberka, patřil nejdéle šlechtickému rodu Valdštejnů. Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a až do počátku 60. let minulého století využíván armádou. Tu poté nahradila střední odborná škola zemědělské učiliště, které zámek opustilo v roce 2012. Liberecký kraj jako vlastník zámku jej nabídl k prodeji za 45 milionů, nakonec ale po dvou letech souhlasil s bezúplatným převodem městu. To se v darovací smlouvě zavázalo nejpozději do 10 let zprovoznit v zámku kromě informačního centra a prohlídkového okruhu také knihovnu a výstavní prostory.

Zaplnit by se měly postupně i další části zámku. V západním křídle by měla ještě letos vzniknout expozice nazvaná Labyrint strašidelných pohádek a do zámku by se měly v budoucnu přesunout i Muzeum Čtyřlístku a městská knihovna.

Zastupitelé Doks také loni v červnu schválili záměr vybudovat v prostorech bývalých učeben v zámeckém parku Komunitní dům seniorů ve variantě s multifunkčním sálem a komunitním prostorem.